Названо имя второго погибшего во время обвала на свалке под Львовом - СМИ

Спасатели идентифицировали тело второго погибшего в результате обвала на Грибовичской свалке. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

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Это 32-летний депутат Жовковского горсовета и пожарный ГСЧС Андрей Вненкевич. Его тело обнаружили в 20 метрах от тела коллеги Юрия Рудого.

Как начальник смены Вненкевич находился на свалке во время тушения пожара и ликвидации его последствий.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее спасатели уже нашли одного погибшего. Им оказался пожарный из Жовквы Юрий Рудый.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали спасатели.

В Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что под завалами свалки могут находиться четыре человека: трое спасателей и эколог, работник львовского коммунального предприятия "Збыранка".

Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в 15:36 на свалке нашли тело человека.