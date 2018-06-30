Что дали протесты газовиков?

На первый взгляд, протестная акция, которую провели в среду в столице и нескольких других крупнейших городах работники облгазов, завершилась на удивление быстрой победой. В тот же день премьер-министр пообещала удовлетворить все их требования, а уже на следующий день, в четверг, Национальная комиссия по регуляции электроэнергетики (НКРЭ), продемонстрировав независимость, достойную послушников первого монастырского года, поспешила выполнить установки главы правительства.

Напомним о требованиях, с которыми газовые пикетчики вышли на столичные улицы. Председатель профкома ОАО «Донецкоблгаз» Иван Трехлебов заявил, что газовики «требуют повышения заработной платы за счет повышения тарифов на транспортировку газа». По его словам, сегодня в Украине тарифы на транспортировку газа убыточны, они ниже себестоимости на 50–60%, из-за чего предприятия не могут поддерживать газораспределительные сети в надлежащем состоянии. Как утверждал Трехлебов, «вся газовая система страны приходит в упадок». Из-за низкой заработной платы, которая на ОАО «Донецкоблгаз» составляет 1520 грн., на предприятии растет текучесть кадров, и только за первое полугодие уволилось 356 работников, отметил Трехлебов и добавил, что «все это создает угрозу возникновения техногенных катастроф в газораспределительной системе» и акция протеста – «это штормовое предупреждение о том, что безопасность каждого потребителя газа находится под угрозой».

Виталий Демьянюк, генеральный директор ООО «ГАЗЭКС Украина» (выступает инвестором нескольких облгазов) сформулировал требования газовиков без эмоций. По его словам, это не просто новые тарифы на услуги по транспортировке и снабжению природного газа. Он считает, что при пересмотре тарифов необходимо предусмотреть повышение заработной платы работникам на уровне, который заложен отраслевым соглашением между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств, исходя из нормативной численности работающих. Кроме того, тариф, по его мнению, должен учитывать реальную стоимость газа, используемого на собственные и технологические потребности, исходя из нормативных объемов потребления и с учетом компенсации убытков, полученных за предыдущий период. Топ-менеджера отрасли также волнует размер возмещения расходов на ремонтные работы. Он настаивает, чтобы он не опускался ниже 25% от тарифа. Очень важным для предприятий отрасли Демьянюк также считает включение в структуру тарифа инвестиционной составляющей в размере не меньше 10% от общего тарифа.

Похоже, газовиков услышали, и с 1 сентября НКРЭ повысила тарифы на транспортировку природного газа и его снабжения газораспределительным предприятиям . В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки и плановой тарифной выручки, для облгазов повысится на 46,2% - до 81,3 грн. за тысячу кубометров (без НДС). Средневзвешенный тариф на снабжение вырастет на 28,7% - до 34,50 грн. за тысячу кубометров (также без НДС). При этом общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырастет на 27,7% (с 96,3 до 122 грн. за тысячу кубометров, без НДС).

При утверждении тарифов НКРЭ учитывала убытки компаний в связи с ростом расходов на закупку импортного газа для технологических потребностей, а также необходимость повышать оплату труда. После 1 сентября, когда вводятся тарифы, средняя заработная плата в облгазах вырастет до 2500 гривен. (С тарифами по каждому газоснабжающему предприятию можно ознакомиться в выпуске УНИАН «Энергетика» № 101).

Заметим также, что облгазовики своей достаточно мощной акцией сделали дружескую услугу смежникам – украинским газодобытчикам. Последние давно уже добивались повышения розничных газовых цен для населения, но после того, как правительство Виктора Януковича их несколько снизило, Тимошенко не осмеливалась удовлетворить эти требования, невзирая на то, что тарифы были даже меньше себестоимости природного газа отечественной добычи (он направляется исключительно населению) и не повышались с конца 2006 года. Теперь, после того, как в июле была зафиксирована дефляция 0,5%, правительство, похоже, стало более смелым.

Для потребителей, у которых годовой объем потребления не превышает 2,5 тысячи кубометров, тарифы с 1 сентября вырастут на 13,7% - до 35,82 коп. за кубометр (с учетом НДС) при наличии газовых счетчиков, а без них - на 14,1%, до 39,36 коп. за кубометр (с НДС). Если потребление не превышает 6 тысяч кубометров в год, то при наличии счетчиков цена вырастет на 13,5% – до 54,24 коп. за кубометр (с НДС), без них – на 13,4%, до 59,64 коп. за кубометр (с НДС). При потреблении до 12 тысяч кубометров тариф для владельцев счетчиков повышен на 13,3%, до 1,11 грн. за кубометр (с НДС), при отсутствии счетчика – на 14,1%, до 1,221 грн. за кубометр (с НДС). Если потребление превышает 12 тысяч кубометров в год, то цена вырастет (со счетчиком) на 13%, до 1,326 грн. за кубометр (с НДС), без счетчика – на 13,1% до 1,458 грн. . за кубометр (с НДС).

Впрочем, удовлетворив одно из основных требований газовиков (о пересмотре тарифов на распределение и транспортировку, что позволяет, главным образом, повысить зарплату), правительство и НКРЕ проигнорировали другие их предложения, которые также трудно назвать второстепенными. Так, в разговоре с УНИАН на Площади Независимости один из пикетчиков - начальник отдела ОАО “Днепропетровскгаз” Алексей Киселев отмечал отсутствие средств для того, чтобы поддерживать газовые сети в рабочем состоянии и предотвратить отток квалифицированных рабочих. “Они у нас любят свою работу, и, как говорят, держатся за нее. У нас текучесть кадров даже ниже, чем в других областях, - отмечает специалист и добавляет: - Но, кроме человеческого фактора, есть и материальный. Те же трубы мы из воздуха не сделаем... Потому в ходе акции мы даже не ставим на первое место вопрос о зарплате. Больше всего нас тревожат вопросы безопасной эксплуатации сетей”.

На это требование правительство и НКРЭ практически не отреагировали. Так что можно считать, что правительство предложило газовикам лишь паллиатив. А еще без ответа осталось пока также предложение облгазов вернуть им право самостоятельно заключать соглашения с потребителями их услуг и, соответственно, получать оплату с них непосредственно, а не через НАК “Нефтегаз Украины”, которая далеко не всегда перечисляет ее своевременно.

Тимошенко, как уверяют руководители акции газовиков, обещала выполнить все, чего хотели пикетчики. Срок, отведенный себе правительством для решения проблем отрасли, - 20 августа. Если обещания не будут выполнены, кое-кто из профсоюзных лидеров готов опять вывести людей на улицы. Речь идет также о возможных забастовках итальянского типа, когда работа осуществляется исключительно по правилам. Как отмечают самые радикальные из профсоюзных функционеров, в этом случае придется отключать значительные участки газопроводов, состояние которых не отвечает требованиям безопасности...

Но не слишком ли увлеклись газовики, напоминая правительству о возможных техногенных катастрофах? Не подтолкнут ли они своими требованиями и существенно повышенными зарплатами очередной раунд роста цен в других сферах?

Отвечая на эти вопросы УНИАН, руководитель группы советников главы Нацбанка Украины Валерий Литвицкий отметил: “ Нельзя избежать повышения газовых цен для населения, потому что одна промышленность уже не может тянуть этот воз, становящийся из-за повышение цен Россией, все более тяжелым”. Население, как считает советник председателя НБУ, также должно понемногу приобщаться к процессу перехода на мировые цены. Но он против того, чтобы начинать “ралли” газовых и коммунальных тарифов. Однако не поддерживает и практику их “замораживания”, к которой прибегали в 2007 году. По мнению Литвицкого, тарифы следует поднимать постепенно, “не в режиме лифта, а в режиме эскалатора, который движется медленно и безопасно”. Он замечает, что время для повышения тарифов избрано не совсем удачно и указывает, что “делать это следовало не в канун отопительного сезона, а в летние месяцы, когда ценовое давление всегда меньше”. При этом отмечает, что инфляционные риски от повышения газовых тарифов и цен не слишком большие, ведь благодаря этому также частично будет уменьшаться давление на товарный рынок. Определенную опасность однако несет так называемая вторичная инфляция, которая возникает в результате влияния газовых цен на расходы производства, в том числе в домашних сельских хозяйствах. Чтобы этого не было, в одновременно с повышением цен на энергоносителе, по мнению Литвицкого, следует продвигать коммунальную реформу, добиваться повышения энергоэффективности, в частности, устанавливая газовые счетчики. Что касается требований газовиков относительно финансирования также и расходов на обновление сетей и газового оборудования, на что правительство пока еще не согласилось, то, по мнению эксперта, эти вопросы можно будет решать лишь после того, как парламент примет новый бюджет. А лучше всего, как считает Литвицкий, вообще заложить эти потребности в бюджет следующего года.

Виталий Княжанский