Луценко настоятельно рекомендует Залиско, Говде и Севруку уволиться из прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.

«Где будут Залиско, Говда, Севрук - их вопросы. Они получили мое настоятельную просьбу (об увольнении - УНИАН)».