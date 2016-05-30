Луценко настоятельно рекомендует Залиско, Говде и Севруку уволиться из прокуратуры
15:15, 30 мая 2016Общество
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Новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что заместители генпрокурора Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско получили настоятельную просьбу об увольнении.
Юрий Луценко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.
«Где будут Залиско, Говда, Севрук - их вопросы. Они получили мое настоятельную просьбу (об увольнении - УНИАН)».
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