Луценко настоятельно рекомендует Залиско, Говде и Севруку уволиться из прокуратуры

15:15, 30 мая 2016
Общество
1776

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что заместители генпрокурора Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско получили настоятельную просьбу об увольнении.

Луценко, коалиция, Рада / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.

«Где будут Залиско, Говда, Севрук - их вопросы. Они получили мое настоятельную просьбу (об увольнении - УНИАН)».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter