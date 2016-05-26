Освобождение Савченко из российского плена дважды срывалось - Фейгин
Освобождение украинской летчицы Надежды Савченко из российского плена срывалось как минимум дважды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Киеве.
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«12 апреля мы ожидали, что все произойдет (освобождение Савченко - УНИАН). Потом было какое-то движение перед днем рождения Савченко - 11 мая, но тоже ничего не произошло», - сказал Фейгин.
При этом он подчеркнул, что главным и для адвокатов, и для их подзащитной было освобождение Савченко, а какой способ при этом был бы применен - не важно. В тоже время Фейгин отметил, что указ о помиловании Савченко президентом России Владимиром Путиным является прецедентом, поскольку в отличии от Украины в Российской Федерации не существует закона о помиловании, а эта процедура выполняется посредством президентского указа.
Также адвокат Савченко заверил, что готов взяться за защиту любого гражданина Украины, который также, как и Савченко, привлекается к ответственности на территории РФ по надуманным мотивам и нуждается в защите.
«Мы возьмемся за любого, кто в этом будет нуждаться», - отметил Фейгин.