Освобождение Савченко из российского плена дважды срывалось - Фейгин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Киеве.

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«12 апреля мы ожидали, что все произойдет (освобождение Савченко - УНИАН). Потом было какое-то движение перед днем рождения Савченко - 11 мая, но тоже ничего не произошло», - сказал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что главным и для адвокатов, и для их подзащитной было освобождение Савченко, а какой способ при этом был бы применен - не важно. В тоже время Фейгин отметил, что указ о помиловании Савченко президентом России Владимиром Путиным является прецедентом, поскольку в отличии от Украины в Российской Федерации не существует закона о помиловании, а эта процедура выполняется посредством президентского указа.

Также адвокат Савченко заверил, что готов взяться за защиту любого гражданина Украины, который также, как и Савченко, привлекается к ответственности на территории РФ по надуманным мотивам и нуждается в защите.

«Мы возьмемся за любого, кто в этом будет нуждаться», - отметил Фейгин.