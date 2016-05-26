Адвокат Савченко: власти РФ путем похищения украинцев пытаются обелить бандитов из "ЛНР"/"ДНР" на Донбассе
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов заявляет, что российская власть путем похищения украинцев пытается обелить бандитов, которые "устанавливают российские порядки" на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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"В России, в такого рода делах, когда есть интерес власти, а в деле Савченко был прямой интерес власти похитить ее из Украины, так же как и ряд других украинских военнослужащих и граждан Украины, провести показательный пропагандистский процесс, обелить тех бандитов, которые сейчас под видом так называемых ДНР/ЛНР на востоке Украины пытаются установить российские порядки, и в конце концов прикрыть авантюру с Крымом", - заявил Полозов.
"Вся эта дымовая завеса - это прямая проекция действий Кремля. И в такого рода уголовным делам Уголовный кодекс, уголовные преследования - это лишь инструментарий власти. Нельзя говорить о каком-то независимом суде, о каком-то честном и справедливом", - добавил Полозов .
Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
По официальным данным, на сегодня в РФ в СИЗО или тюрьмах незаконно удерживают 11 граждан Украины.
Заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек.