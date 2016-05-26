Адвокат Савченко: власти РФ путем похищения украинцев пытаются обелить бандитов из "ЛНР"/"ДНР" на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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"В России, в такого рода делах, когда есть интерес власти, а в деле Савченко был прямой интерес власти похитить ее из Украины, так же как и ряд других украинских военнослужащих и граждан Украины, провести показательный пропагандистский процесс, обелить тех бандитов, которые сейчас под видом так называемых ДНР/ЛНР на востоке Украины пытаются установить российские порядки, и в конце концов прикрыть авантюру с Крымом", - заявил Полозов.

"Вся эта дымовая завеса - это прямая проекция действий Кремля. И в такого рода уголовным делам Уголовный кодекс, уголовные преследования - это лишь инструментарий власти. Нельзя говорить о каком-то независимом суде, о каком-то честном и справедливом", - добавил Полозов .

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

По официальным данным, на сегодня в РФ в СИЗО или тюрьмах незаконно удерживают 11 граждан Украины.

Заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек.