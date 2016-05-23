Горбачев прокомментировал возможность запрета ему въезд в Украину за поддержку оккупации Крыма

Он отметил, что не вникает "во все эти дрязги", а в Украину не ездил и не будет ездить, передает РИА Новости.

"Я во все эти дрязги не вникаю даже", — заявил Горбачев. В ответ на вопрос о том, опасается ли он возможного запрета въезда в Украину, экс-президент СССР сказал: "Хорошо, я туда не езжу и не буду ездить".

Читайте такжеГорбачев о распаде СССР: Я не могу снимать с себя ответственность ни за чтоНапомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".

23 мая народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился с заявлением в СБУ и МИД с предложением запретить въезд на территорию Украины экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за его заявление о поддержке аннексии Крыма.