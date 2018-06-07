Путешественник Конюхов: вот куплю ослика в Крыму и пойду по Украине

Федор Конюхов первую свою экспедицию совершил в 15 лет – пересек Азовское море на рыбацкой лодке. Сейчас в активе путешественника - 5 кругосветных плаваний, 40 уникальных экспедиций и восхождений. Он 15 раз пересек Атлантику. Успех ему обычно не с кем делить: в дороге он, как правило, один. Заслуженный мастер спорта. Член Союза писателей. Почетный академик Российской художественной академии. Сейчас Федор Конюхов готовится к новой большой экспедиции «Великий шелковый путь». О ней он рассказал на пресс-конференции в УНИАН. А мы воспользовались возможностью - и взяли интервью у знаменитого путешественника. Федор Филиппович, с кем на этот раз идете в путешествие? В экспедиции «Великий шелковый путь» будут участвовать зоологи, географы, археологи. Команда будет состоять из 15 человек. Стартуем из столицы Монголии Улан-Батора. Пройдем через Монголию, захватим половину пустыни Гоби, зайдем в Китай через провинцию Цзин Сянь, потому что там много общин и диаспоры калмыцкой. А в нашей экспедиции участвуют калмыки.

Самый большой путь пройдем через Казахстан.

Все время будем ехать на верблюдах и лошадях. Зачем мы берем с собой лошадей? Чтобы динамичнее двигаться. Потому что верблюды идут только караваном, а на конях мы можем отъехать куда-то в сторону, что-то сфотографировать. Потом быстро догнать караван.

Сколько денег имеете на экспедицию?

Бюджет экспедиции - 120 тысяч долларов. Нам президент Калмыкии выделил 90 тысяч долларов.

Верблюд в Монголии стоит 2 тысячи долларов, конь – 800. Соответственно, и седло, упряжь, продукты.

30 тысяч финансирует нам современная гуманитарная академия, где я уже 11 лет работаю и имею свою лабораторию. Именно на эти деньги мы хотим приобрести верблюдов.

Мы надеемся, что Украина поддержит нас, чтобы мы прошли «Шелковым путем» через Запорожскую область, Киев, на запад – в Европу. Ведь путь когда-то так и проходил.

Мы бы хотели уже осенью следующего года заехать в Украину.

Вот именно с этим предложением я приехал в Киев сейчас.

Хотел бы также, чтобы принимали участие в этой экспедиции украинцы. Я хочу взять украинский флаг, и я это могу сделать, но хочу сделать это официально. А для этого должен быть участник в экспедиции.

Вы - гражданин России, но уроженец Украины. Не хотели ли бы изменить гражданство на украинское? Нет, не хотел бы. Я хочу иметь двойное гражданство – российское и украинское. Потому что первая половина моей жизни прошла в Украине, здесь живут мои родные: родители, которым по 92 года, братья, сестры, одноклассники. А вторую половину моей жизни я прожил в России. Моя жена из Сибири, квартира и мастерская мои находятся в России.

Какая цель Ваших путешествий?

Когда я был маленьким, то хотел быть таким, как Григорий Яковлевич Седов. Когда я подрос, то хотел быть таким как Нансен. Поэтому со школы я уже знал, что буду странствовать. Когда начал рисовать, то спросил себя: «А почему бы мне не нарисовать Эверест?». Когда подошел к Эвересту, то спросил себя: «А почему бы не взойти на Эверест?».

Бог такую прекрасную землю создал!

Еще в детстве я думал о себе: «Если бы я родился на триста лет раньше, я был бы погонщиком верблюдов, водил бы караваны через Сахару в Саудовскую Аравию». А теперь, когда прошло время, я понял, что это все осталось, что и сейчас можно водить караваны.

Мне в детстве говорили, чтобы стать путешественником, нужно стать штурманом. Я стал им. Чтобы стать организатором экспедиции, нужно быть юристом. Я стал им.

Когда я дошел до Северного полюсу, то понял, что моя детская мечта осуществилась. Но я уже стал другим... В 2002 году мне исполнилось 50 лет, я переплыл Атлантический океан.

Всегда есть какой-то интерес: спортивный, тщеславие, любопытство. Сейчас любопытство прошло, тщеславие тоже. Хочется опять вернуться в детство, к романтике. Потому что все большие научные, географические открытия делались там, где были романтика, авантюризм.

Возьмите любого ученого – Ломоносова или Менделеева – они также были романтиками и авантюристами. Имею в виду, в хорошем смысле.

Великие открыватели – Магеллан, Кук тоже были романтиками и авантюристами.

Что должен иметь с собой человек, путешествующий в одиночку? Это зависит от экспедиции. Например, если я иду на яхте вокруг света, то могу даже взять с собой библиотеку, компьютер и так далее. Если я иду в горы на Эверест, то не могу взять с собой книги, хотя у меня в кармане всегда маленькое Святое писание. Это такой себе талисман.

Сейчас для альпинистов есть специальные продукты, они называются сублимированные. Например, сублимированное мясо. Его замораживают при температуре сто градусов, а затем высушивают при температуре где-то 200 градусов тепла. От этого мясо становится легким, в нем нет воды. Таким же образом делают и кашу.

А вот в океан я могу себе позволить больше, на яхте можно что-то и приготовить.

Вот сейчас в путешествие по «Шелковому пути» будем вести с собой газовые баллоны на верблюдах, так как в пустыне нет дров.

Расскажите, пожалуйста, о самом экстремальном путешествии.

Самое экстремальное путешествие всегда то, которое было последним.

В каждом путешествии есть опасные ситуации.

Когда человек говорит, что он поднялась на Эверест, то уже понятно, что там были экстремальные ситуации, часто трагические.

Статистика говорит, что каждый третий человек погибает при восхождении на Эверест. Когда я поднимался на Эверест, у меня были много приключений.

Когда шел на Северный полюс, соответственно тоже были много приключений – открытая вода, тонкий лед, белые медведи, которые могут прийти к тебе в палатку. Также мороз 50 градусов и более того, встречный ветер. Когда подходишь к Северному полюсу, там гигантские трещины – по три километра глубиной. Эти трещины заметает все время снегом, ты идешь и не видишь куда ступаешь. Можешь провалиться на все три километра.

В Антарктиде повезло, там нет белых медведей. Но там очень сильный ветер. Когда ставишь палатку, нужно ее хорошо закрепить, потому что ветер унесет, и ты замерзнешь. А догнать ты ее не сможешь.

Например, когда иду вокруг света на яхте, то угрожают айсберги. Яхта же идет днем и ночью. Если еще гигантский айсберг можно увидеть, то маленький никак, потому что вся его часть находится под водой. Яхта как врежется в такой хоть и небольшой айсберг, в яхте будет пробоина, начнет тонуть. При том холоде ты долго на воде не продержишься. Туда даже никто не долетит тебя спасать.

От китов тоже можно ждать сюрпризов. Яхта идет бесшумно, а кит спит на воде, яхта может у него врезаться. У яхты 30 тонн и у кита 30 тонн. Вообразите, которое это будет столкновение.

Я уж молчу об ураганах и ветрах, гигантских спрутах, осьминоги ночью поднимаются, а у них щупальцв по тридцать метров.

Тут многое можно рассказать.

Я ходил пять раз вокруг света, причем в одиночку. Поэтому можете себе представить, сколько на пути у меня было опасностей.

Говорят, Вы дружили с Жаком Кусто?

Мы дружили с Юрием Сенкевичем. Он вел передачу «Клуб кинопутешествий», он тридцать лет был на телевидении.

А Сенкевич дружил с Жаком Кусто. Я был немного младше их, но часто общался с Кусто. Я был у него дома в Париже, встречался с мадам Кусто. Когда Кусто приезжал в Москву, то и в Москве с ним встречались. Но я не могу сказать, что мы дружили. Я тогда еще не был тем, кем сейчас.

Я встречался с Эдмундом Хиллари, который первым поднялся на Эверест. Также встречался с Туром Хейердалом. У него я был дома у Норвегии, также на Канарских островах (он в последнее время там жил)

И вот те идеи Хейердала и Кусто, какие они при жизни не успели воплотить, я бы хотел воплотить.

Где Вы еще не были? Знаете, Господь Бог придумал нашу землю такой, что она вся абсолютно интересна.

Я был где-то в 120 странах. Мне интересно все абсолютно, мне хочется все пройти. А особенно хочу пойти по святым городам Украины – монастырям, святым источникам. Вот куплю ослика в Крыму и пойду по Украине.

Мир настолько велик, что человеческой жизни не хватит, чтобы его пройти. Как бы ты ни старался.

Сколько языков Вы знаете?

Мы раньше знали один язык – русский, а теперь мы разделились, и я знаю три языка. Я вырос в Украине, и корни мои украинские, соответственно, я учился в украинской школе. Я люблю Тараса Шевченко и пою своим детям на ночь «Реве та стогне Дніпр широкий», «Швачку». Тычину тоже хорошо знаю. Раньше я еще на гитаре играл, сейчас уже старый стал.

Я учился в Белоруссии. Когда я на флоте ходил, я же рисовал и хотел вступить в Художественный институт в Киеве. Но мне предложили ехать учиться в Белоруссию. Решил поехать туда, потому что в Киеве меня никто не ждал. Поэтому я там учился и люблю ту страну. Я в Беларуси получил первое художественное образование, потом я уже учился в Париже. Поэтому я также могу говорить и по-белорусски.

Сколько образований у Вас всего?

Ой, мне столько давали всяких почетных званий, что все и не перечислить.

А о дипломах скажу. Я закончил морское училище на штурмана и морского училища на механика. Художественное училище на художника, также дипломированный юрист.

Юридическое образование мне была нужно, потому что я начал проводить эксперименты. Тем более, что моя жена Ира - доктор юридических наук по Конституционному праву. Я дипломную работу писал на тему "Конституция острова Питкерна в Тихом океане". Там живут 72 человека – полинезийцы. А диссертацию я писал в МГУ об исследователе–путешественнике прошлого века Миклухо-Маклае.

Возвращаясь из путешествия, сколько Вы можете выдержать в городе? Знаете, я хотел бы поселиться возле какого-нибудь монастыря, писать картины, писать книги, ходить молиться Богу.

Я так вам по секрету скажу – я в жизни такой себе практичный. Я свою жизнь подробно расписываю: сколько книг прочитать, сколько совершить экспедиций. Но жизнь так складывается, что я выбиваюсь из графика.

Например, я себе планировал, что буду путешествовать только до 45 лет, потом на десять лет остановлюсь и буду рисовать, буду делать выставки, то есть планировал стать большим художником. И поселиться в маленьком селе и стать священником, молиться за странствующих.

Но, как видите, я до сих пор не остановился, не пишу картины. И священником не могу стать, потому что не имею права – я очень грешен, я два раза женился.

Беседовала Ксеня Лесив