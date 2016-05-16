Убитый в Одессе правозащитник защищал интересы эстонского инвестора в Затоке - СМИ

Об этом пишет издание Думская со ссылкой на собственные источники.

"По данным полиции, убит правозащитник. Источники "Думской" сообщают, что покушение совершено на адвоката Александра П., который занимался делом, связанным с защитой интересов эстонского инвестора в Затоке", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что жители улицы выстрелов не слышали. По мнению экспертов, стрелять могли из карабина с глушителем.

При этом за полчаса до убийства в этом же районе произошло задержание автомобиля с крымскими номерами, в котором провозили оружие.

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На месте работают сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая вечером в Одессе расстреляли автомобиль «Лексус» из автоматического оружия, в результате чего был убит правозащитник. Отмечается, что злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета. Введен план «Перехват».