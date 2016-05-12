Сегодня в Швеции стартует второй полуфинал Евровидения-2016, борьбу за победу начнет Джамала (видео)

Именно на этом этапе борьбу за победу в соревновании начнет представительница Украины, крымско-татарская певица Джамала, передает "Крым.Реалии".

Она исполнит песню "1944", посвященную депортации крымских татар.

"У меня в выступлении будет дерево, которое якобы родится от моего пения. Родится на сцене и будет сиять. Это очень символично. Как Украина, как Крым возродится от всех страданий, которые есть у нас", – рассказала певица о деталях своего номера проекта.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в Евровидении-2016 по итогам зрительского и судейского голосования с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

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Кроме того, украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая представляет Украину в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов, по последним ставкам букмекеров, находится в числе основных претендентов на победу.

Так, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Больше всего шансов на победу, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии.

Напомним, Евровидение-2016 проходит в Стокгольме. 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса.