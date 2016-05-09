В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Куликова поля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 11.23 в дежурную часть Приморского отдела полиции поступило анонимное сообщение о том, что территория Куликова поля заминирована.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы", - отметили в отделе.

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Отметим, на Куликовом поле в Одессе традиционно проходят мероприятия пророссийских активистов.

По сообщениям пресс-службы Нацполиции в Одессе, в ходе сегодняшних мероприятий по случаю 71-й годовщины победы над нацизмом на Куликовом поле уже был задержан один активист.

Кроме того, как передает корреспондент УНИАН, в Одессе на Аллее Славы "куликовцы" развернули красные флаги.

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Так, после окончания официальной торжественной церемонии по случаю Дня победы над нацизмом, на Алле Славы, в Центральном парке Культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, началась акция постоянных участников антиукраинских митингов на Куликовом поле.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.