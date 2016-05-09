В Нацполиции назвали число задержанных в ходе празднования Дня победы

Национальная полиция задержала около 100 человек во время празднования Дня победы, сообщает Громадське.tv со ссылкой на заявление председателя Нацполиции Хатии Деканоидзе.

"По словам Деканоидзе, 9 мая в Украине правопорядок охраняют 25 тысяч полицейских. В частности, в Киеве было задействовано 2,5 тысячи правоохранителей", - говорится в сообщении.

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Ранее одесская полиция задержала 14 человек во время мероприятий ко Дню победы. Накануне в Печерское райуправление Нацполиции в Киеве привезли двух лиц, которые имели при себе запрещенную символику и провокационные листовки.

Также, в Харькове утром 9 мая во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошли стычки. А в результате столкновений у памятника Тудору во Львове ранили двух полицейских.