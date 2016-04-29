В Одессу уже прибыла легкая бронетехника с военными - СМИ

Последние несколько дней поступают сообщения о том, что идет усиление правоохранителей, однако ситуация в городе спокойная, передает "112 Украина".

"Уже вчера одесситы стали сообщать о том, что видели в некоторых районах города легкую бронетехнику с военнослужащими. Также известно, что сейчас будут оборудованы специальные пропускные пункты на въездах в город", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОдесские медики подготовились к "непредвиденным обстоятельствам" во время праздников

Кроме того, есть информация, что врачи, медицинские учреждения приведены в полную готовность, закуплены медикаменты, и врачи не будут 2 мая отлучаться с места работы.

Напомним, в Одессу уже прибыло не менее 300 бойцов "Азова" из Мариуполя.

В городе на майские праздники, прежде всего, 2 мая, охрану правопорядка будут обеспечивать около 3 тысяч правоохранителей.

Во время майских праздников улицы города также будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике. За возможные непредвиденные обстоятельства во время праздников усилены меры по экстренному реагированию медиков в случае необходимости.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, за которого и погибло большинство людей.