Горбатюк рассказал, как в ГПУ избавляются от неудобных следователей

В Генеральной прокуратуре существует механизм выдавливания неудобных для руководства следователей, сообщает Лига.net со ссылкой на заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"В течение 26 лет развития прокуратуры на первый план выходило назначение на должности не по профессиональному принципу часто, а по принципу преданности руководству. Часто работники, которые не выполняли указания руководства, в том числе незаконные, тем или иным способом выдавливались из системы", - сказал он.

Горбатюк отметил, что неугодных следователей увольняли через механизм реорганизации Главного следственного управления ГПУ. За десять лет работы Горбатюка на должности следователя таких реорганизаций было 14.

"Меняются два слова в названии структурного подразделения, всех выводят за штат, а на должности назначаются те лица, которым руководство доверяет. Других переводят в другие подразделения либо увольняют. Таким образом можно решать вопрос о закрытии производств, нерасследовании в отношении коррупционеров", - рассказал начальник управления специальных расследований.

По словам Горбатюка, после назначения на должность начальника управления специальных расследований, он поставил себе задачу быть защитой для следователей, осуществляющих расследование уголовных производств о преступлениях, совершенных во время Майдана, бывшими чиновниками режима Януковича. Однако руководство ГПУ пыталось направить расследования "не совсем в том направлении".

Горбатюк сообщил, что созданное в апреле 2015 года Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, неожиданно начало заниматься следователями управления специальных расследований. В сентябре 2015 года оно сообщило о подготовке подозрения прокурору, который занимается делом об убийствах на Майдане.

В марте ГПУ предложила Горбатюку возглавить прокуратуру Львовской области.

20 апреля Горбатюк обратился с рапортом к исполняющему обязанности генерального прокурора Юрию Севруку, где поднял вопрос о возможном давлении на него и вмешательстве в его деятельность. Нардеп Светлана Залищук заявила, что на Горбатюка осуществляется системное давление со стороны нынешнего руководства прокуратуры.

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21 апреля прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что в Генпрокуратуре не намерены выдвигать подозрение Сергею Горбатюку, но имеют "определенные вопросы" к его работе.