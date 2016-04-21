ГПУ приостановила досудебное следствие в отношении Якименко, Пшонки, Кузьмина и Соркина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

"Да, конечно (расследование приостановлено - УНИАН). Единственное, что я могу только прокомментировать относительно Якименко и Пшонке, поскольку их производство в нашем управлении. Они находятся в розыске и в УПК предусмотрено приостановление производства в связи с розыском", - сказал Горбатюк.

Он также добавил, что приостановление следствия - это вынужденная мера, поскольку УПК предусматривает годичный срок досудебного расследования, а если лицо находится в розыске, то этот период не засчитывается в летнего срока в случае приостановления досудебного следствия.

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Вместе с тем Горбатюк отметил, что за другими, фактовыми делами в отношении данных фигурантов расследование продолжается: "Например, если говорить о Пшонку, то продолжается расследование по делу о растрате государственных средств на строительстве здания ГПУ. Там уже в суд направлены ряд обвинительных актов в отношении лиц, через фирмы которых выводились средства, предусмотренные на строительство".

Кроме того, Горбатюк напомнил, что в отношении данных лиц нельзя применить процедуру заочного осуждения, поскольку Интерпол отказал Украине в объявлении Якименко и Пшонки в международный розыск.