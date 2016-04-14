Силовики под Киевом штурмуют базу скандальной роты "Торнадо" - СМИ

Об этом сообщает корреспондент ТСН с места событий.

Военная прокуратура вместе со спецназовцами наведались на базу расформированной роты. В среду днем, 13 апреля, в Киеве был задержан один из бойцов роты и доставлен на базу в Боярке. В чем заключается цель спецоперации, правоохранители пока не комментируют.

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Сейчас с бойцами продолжаются переговоры, в связи с этим полностью перекрыт квартал, где находится база, местные не могут попасть в собственные здания.

Свидетели рассказали, что была перестрелка, но представитель полиции эту информацию не подтвердил.

Народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook отметил, что переговоры с бойцами "Торнадо" на территории базы ведут он вместе с первым заместителем Председателя Национальной полиции Вадимом Трояном и экс-командиром полка "Азов", народным депутатом Андреем Белецким.

Как сообщал УНИАН, 17 июня суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале жителей и пытали их.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Следователи и прокуратура провели обыск на базе расформированной роты "Торнадо" в Привольной Луганской области.