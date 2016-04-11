ГПУ: сроки передачи отчета о сбитом на Донбассе Боинге были сорваны из-за покушений на главного эксперта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сказал сегодня на брифинге.

Главный военный прокурор отметил, что два покушения на убийство главного эксперта в деле MH17 повлияли на сроки своевременного представления доклада украинской стороны и "своевременную передачу окончательного отчета причин и технических характеристик событий, происходивших со сбитым самолетом".

Представление украинского доклада должно было состояться в Гааге 23 ноября 2015 года во время совещания руководителей экспертных учреждений государств-участников международного уголовного расследования. Александр Рувин должен был объявить выводы украинских экспертов и передать Нидерландам материалы экспертных исследований украинских специалистов. "Однако за 5 дней до этого, 18 ноября 2015 года, во время подготовки к этой международной встрече, вечером, после возвращения с очередного совещания экспертов, было совершено покушение на руководителя группы экспертов Рувина", - подчеркнул Матиос.

"На данный момент после проведенных хирургических и других оперативных вмешательств и лечения, Рувин Александр Григорьевич приступил к выполнению своих обязанностей. Идет мощная совместная работа с иностранными партнерами, иностранными специалистами, и насколько я владею ситуацией, в мае месяце акт, который готовит, и хотела еще тогда отдать Украина, будет, наконец, подписан и передан в международную следственную группу в Голландии после проведения еще одного дополнительного исследования", - заявил Матиос.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 ноября 2015 года совершено нападение на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, главного судебного эксперта по расследованию авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Правоохранители, выехавшие по вызову, по словам очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Группа Bellingcat, которая занимается поиском данных из открытых источников, в частности, соцсетей, 24 февраля 2016 года представила доклад "MH17 - потенциальные подозреваемые и свидетели из 53 зенитно-ракетной бригады".

В октябре 2015 года Bellingcat пришла к выводу, что малазийский лайнер был сбит ракетой, запущенной с установки "Бук", 53-й зенитно-ракетной бригады.

3 января 2016 года стало известно, что Bellingcat передала следствию очередной отчет.

В интервью телеканалу NOS основатель группы Элиот Хиггинс сообщил, что его организация установила 20 солдат из 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО России. По мнению Bellingcat, кто-то из них мог совершить выстрел из комплекса «Бук», который был вывезен из расположения бригады в Курске.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.