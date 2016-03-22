Борьба за освобождение Савченко вступает в решающую стадию - Порошенко

Об этом говорится в заявлении Порошенко, размещенном на официальном сайте главы государства. «В борьбе за освобождение Надежды нас поддерживает весь мир. И сегодня эта борьба вступает в решающую стадию», - подчеркнул он.

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«Я не просто надеюсь на то, что Надежда Савченко вернется в Украину. Делаю для этого все возможное. И невозможное, кажется, тоже», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, городской суд Донецка Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы по статье "убийство" УК РФ за гибель российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и его защита отвергали обвинения и заявляли, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.