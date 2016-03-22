"Сами по тюрьмам сядете": Савченко спела во время оглашения приговора (видео)
Украинская летчица Надежда Савченко во время вынесения приговора спела судьям.
Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.
Савченко передела на свой лад украинскую песню "Горіла сосна, палала".
"Больше судить не будете, сами по тюрьмам сядете", - спела Савченко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ожидается окончание оглашения в суде российского Донецка приговора Савченко.
В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
Ещё раз, как только суд признал Савченко виновной, она сразу начала петь. Судья тут же объявил перерыв. pic.twitter.com/YBxdJh8lO3— Семён Закружный (@eey_simon) March 22, 2016