Посол США в Украине Джеффри Пайетт осудил срыв «Фестиваля равенства» во Львове.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Плохая новость, что Фестиваль равенства во Львове не смог состояться из-за насильственных протестов", - заявил Пайетт.

При этом он отметил, что проявления нетерпимости во Львове противоречат европейскому будущему Украины, ради которого украинцы многим пожертвовали.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Львовский городской совет заявил, что считает нецелесообразным проведение в городе пешего ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы ”Фестиваля равенства”.

Львовский окружной админсуд запретил проведение ЛГБТ-квеста на площади перед Оперным театром.

Представители сообщества решили провести свою конференцию в отеле «Днестр». Позже возле указанного отеля собрались мужчины в балаклавах, потом с связи с сообщением о минировании отеля участников акции эвакуировали на автобусах правоохранителей. При выезде от отеля неизвестные в балаклавах забросали камнями и петардами автобусы, в котором находились участники и организаторы фестиваля. Никто из них не пострадал.

По данным правоохранителей, полиция не задерживала людей, которые бросали камни в автобусы, ограничившись профилактическими беседами.