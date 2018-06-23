Кредиты под госгарантии: ящик Пандоры снова открыт

В середине и в конце 90-х годов предоставления кредитов под гарантии правительства было такой же язвой украинской экономики как бартер, взаимозачеты и хроническая бюджетная задолженность. Хорошие связи с Кабимином гарантировали беспроблемное получение кредита и авансовую индульгенцию на дефолт. Западные кредиторы особенно не волновались – все равно гарантией расчетов был украинский бюджет. Дармовые кредиты получали как монстры наподобие «Орианы», «Хлеба Украины» и уже хрестоматийной Ассоциации «Земля и люди», так и «темные лошадки» наподобие Кицмановского РТП и ЗАО «Гибрит-С». Шлейф этих дефолтов не только тянется поныне, но и с каждой неделей (!) растет, поскольку, как указывает в своем отчетео выполнении Государственного бюджета на 1 квартал 2008 года Счетная палата, - «неудовлетворительно выполняли обязательства субъекты ведения хозяйства, имевшие задолженность по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии». Цитируем аудиторов:

«Просроченная задолженность перед государственным бюджетом, возникшая в результате невыполнения субъектами хозяйственной деятельности обязательств в части указанных кредитов, продолжает расти и к 1 апреля 2008 года составляла 10 млрд. 421,4 млн. гривен.

С начала года просроченная задолженность выросла на 354,3 млн. грн. или 3,5 проц., что вызвано неудовлетворительными расчетами субъектов хозяйственной деятельности перед государственным бюджетом, а также изменением обменных курсов отдельных валют. На протяжении первого квартала текущего года 7 должниками погашено лишь 5,9 млн. грн., что на 10 млн. грн. или в 2,7 раза меньше, чем в соответствующем периоде 2007 года (15,9 млн. гривен)».

Последние по времени подробные данные о просроченных кредитах, которые есть в распоряжении УНИАН, касаются третьего квартала прошлого года. Среди должников - уже упомянутая «Земля и люди» (долг в размере 55 млн. долларов), концерн «Украгротехсервис» (100 млн. долларов и 229 млн. евро), «Днепрэнерго» (9,3 млн. долларов), ОАО «Макеевский металлургический комбинат» (133 млн. долларов), ОАО «Ориана» (170 млн. евро) и еще 61 должник. Общая сумма долга по состоянию на 1 октября прошлого года - 9,8 млрд гривен. Таким образом, только за полгода, с 1.10.2007 по 1.04.2008 сумма просроченной задолженности под государственные гарантии выросла на 588 млн. гривен – как в результате курсовой разницы, так и невыполнения заемщиками своих обязательств.

Эпидемия раздачи дармовых кредитов спала где-то с 2000 года, и с тех пор все правительства запрещали давать госгарантии, одновременно делая вялые попытки вернуть долги, переложенные на плече налогоплательщиков. Ежегодно бюджет содержит норму о разрешении Минфину продавать долги с аукциона с дисконтом до 50 процентов, но особого спроса эта распродажа не имеет. Скажем, в 2006 году на аукцион выставлялись права требовать по задолженности перед государством с концерна «Украгротехсервис» и Совместного украинско-американского предприятия в форме ООО «Корпорация АгроДон».

Начиная с 2004 года, практика предоставления кредитов под государственные гарантии была возобновлена. В том году первый транш в 480 млн. долларов пошел Укравтодору на строительство хайвея Киев-Одесса, а осенью прошлого года кредит в 465 млн. долларов от Морган Стенли довел совокупную задолженность Укравтодора до 2,2 млрд грн. В нынешнем бюджете (вариант от 28 декабря) правительственный «карт-бланш» на займ выдан тому же Укравтодору (на 0,8 млрд грн), Государственному ипотечному учреждению (на 1 млрд грн) и Нафтогазу – на 12 млрд грн. В варианте изменений в бюджет, который будет голосоваться или не голосоваться завтра, с легкой руки правительства гарантийный ящик Пандоры открывается без лишних колебаний. Предлагается дополнительно предоставить (правда, исключив при этом Нафтогаз) разрешение на заём под государственные гарантии:

· Государственной службе автомобильных дорог Украины в объеме, не превышающем 4.300.000 тыс. гривен

· государственному предприятию "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова" на реализацию проекта "Морской старт" в сумме 521.592 тыс. гривен

· государственным предприятиям для производства отечественных самолетов в сумме 500.000 тыс. гривен

· государственным угледобывающим предприятиям на их техническое переоснащение в 2008 году в сумме, не превышающей 3.100.000 тыс. гривен

· государственным предприятиям судостроительной отрасли в сумме 500.000 тыс. гривен

· по обязательствам по погашению кредита на строительство метрополитенов в сумме 925.000 тыс. гривен, и, в заключение

· установить, что в 2008-2010 годах государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины, которые будут возникать ежегодно равными долями, на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог государственной и коммунальной собственности в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в объеме, не превышающем 20.000.000 тыс. гривен.

Юлия Владимировна успокаивает, мол, Украина остается на предпоследнем месте по уровню государственных займов. «У нас займов практически нет, скажем так», - подчеркнула Тимошенко, отметив, что многие страны очень активно развиваются за счет госгарантий и госзаймов. «Деньги под госгарантии занять можно очень легко. Если государство берет суверенную гарантию - все банки открыты», - сказала Тимошенко. С этим трудно не согласиться, вот только нет ответов, по крайней мере, на несколько вопросов:

1. Чему научил нас печальный опыт эпидемии невозвращенных кредитов предшествующих лет?

2. Почему потерпели неудачу все попытки взыскать эти долги принудительно?

3. Что происходит с платежной дисциплиной уплаты по кредитам, взятым на строительство магистрали Киев-Одесса, а также на скандальное строительство Дарницкого железнодорожного моста, на которое занято в 2004 году 700 млн. долларов под госгарантии?

4. Почему не является публичной отчетность о задолженности по кредитам под государственные гарантии?

А в охапке новых гарантий особенно радует глаз разрешение директорам шахт набрать долгов на три миллиарда гривен. Шахты в Украине не рассчитываются даже за потребленную электроэнергию, и правительства каждый декабрь издают специальные постановления, чтобы погасить эти долги за счет бюджета путем взаимозачетов. Эти три миллиарда уже сегодня можно занести в реестр дефолтов, по которым будут платить наши дети. Тетчер, с которой встречалась Тимошенко осенью прошлого года, могла бы рассказать, как наводить порядок в угольном хозяйстве и без кредитов под государственные гарантии.

Игорь Шпак