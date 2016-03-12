СМИ: Состояние здоровья Савченко сегодня улучшилось

У нее заработали почки и снизилась температура, сообщает ТСН.

Летчица пьет детскую смесь. Однако давление до сих пор остается низким. Увидеть украинскую летчицу позволили члену общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентине Череватенко. Врачей к Савченко до сих пор не пускают.

Сама Савченко утверждает, что чувствует себя хорошо, но медики предупреждают – в ее ситуации человеку трудно оценить свое состояние адекватно.

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Российский омбудсмен Элла Панфилова заявила, что с понедельника будет добиваться встречи Савченко с врачами.

В Министерстве иностранных дел России тем временем, несмотря на международное давление, настаивают, что говорить о возвращении Савченко в Украину можно будет только после оглашения приговора. Вместе с тем в СМИ просочилась информация, будто президент РФ Владимир Путин пообещал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель освободить Савченко и вернуть ее на Родину.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

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10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.