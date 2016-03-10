Суд отказал обвинению по делу "бриллиантовых прокуроров" в отводе судей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено коллегией судей Голосеевского райсуда.

“Суд приходит к выводу о безосновательности заявленного ходатайства... Заявление прокурора Симонова об отводе состава коллегии судей удовлетворению не подлежит”, - говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, сторона обвинения в судебном рассмотрении дела против так называемых "бриллиантовых прокуроров" заявила отвод коллегии судей.

Обвинение считает, что эти судьи предвзято и необъективно отнесутся к рассмотрению дела. В частности, по данным представителей Генпрокуратуры, один из судей Голосеевского райсуда является приближенным к Корнийцу, а значит, не исключено решение вопроса по делу в судебном порядке в его пользу.

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Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривень.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Давид Сакварелидзе.