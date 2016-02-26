МИД просит США объяснить причины аннулирования американских виз 22 украинским туристам
Министерство иностранных дел Украины обратилось к США относительно разъяснения причин аннулирования группе украинских туристов виз для въезда в США.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.
«МИД и Посольство Украины в США обратились к американской стороне (Посольству США в Украине и Миграционной службе США, соответственно) с целью получения разъяснений относительно причин аннулирования группе украинских туристов виз для въезда в США», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеУкраина и Румыния договорились ускорить отмену платы за визы
В МИД сообщают, что в настоящее время в Украину вернулись 6 граждан из этой группы. Остальные соотечественники будут отправлены следующим авиарейсом в 19:20 (по местному времени).
В МИД напомнили, что 25 февраля 2016 г. в международном аэропорту г. Парижа «Шарль-де-Голль» группе украинских туристов (22 человека, в том числе 3 детей) было отказано в посадке в самолет до г. Майами (США) в связи с аннулированием компетентными органами США всем членам группы американских въездных виз, выданных Посольством США в Украине.
В МИД отметили, что Посольство Украины во Франции оперативно предприняло необходимые меры для консульского сопровождения. В частности, с целью выяснения обстоятельств дела была безотлагательно установлена связь с представителями французских пограничных органов и авиакомпании «Air France», достигнута договоренность о беспрепятственном временном выходе из аэропорта для размещения в местном отеле на ночь 6 граждан Украины, которые имели действительные шенгенские визы, оказано содействие в бесплатной перерегистрации авиабилетов для скорейшего возвращения туристов в Украину.
Во время пребывания в аэропорту с украинцами поддерживалась постоянная связь.
МИД обещает сообщать дополнительную информацию, которая будет поступать относительно этого инцидента.