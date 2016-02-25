Нацтелерадио проверит "Интер" после скандала с бранью в эфире

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение члены Нацсовета проголосовали единогласно.

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"Все, что звучит в вашем эфире - это ваша ответственность", - сказал глава регулятора Юрий Артеменко, обращаясь к руководству телеканала.

Члены совета отметили, что согласно украинскому законодательству, телеканал несет ответственность за все информационное наполнение эфира, потому "Интер" не может переложить ответственность на компанию «Национальные информационные системы».

Как сообщал УНИАН, во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное высказывание Столяровой: она прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".