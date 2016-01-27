Суд перенес рассмотрение дела задержанных на Донбассе российских ГРУшников
Сегодняшнее заседание суда по уголовному производству российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева закрылось не начавшись в связи с отсутствием адвоката Ерофеева Оксаны Соколовской, которая сегодня находится на допросе по другому уголовному производству.
Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Голосеевского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Соколовской о переносе судебного заседания на другую дату в связи с тем, что сегодня она находится на допросе в прокуратуре в рамках расследования производства, по которому она является подозреваемой в нанесении телесных повреждений.
Также в ходатайстве адвокат заявила о давлении на нее со стороны работников Генеральной прокуратуры и прокуратуры Киевской области.
Суд удовлетворил ходатайство Соколовской частично, и перенес заседание на 10 часов утра 10 февраля.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает это дело.
23 декабря 2015 г. суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года.