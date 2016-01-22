Суд по делу российских ГРУшников допросил мать погибшего в бою с ними бойца АТО

Как передает корреспондент УНИАН, мать Пугачева на допросе сообщила, что ее сын пошел служить в зону АТО добровольцем.

На этом допросе сегодняшнее судебное заседание завершилось, следующее начнется 27 января в 10.30.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

23 декабря 2015 г. суд продлил срок содержания под стражей Александрову и Ерофееву до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения в виде ареста истекает 2 января 2016 года.