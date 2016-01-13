40% украинцев считают дело против Корбана политическим преследованием – опрос

Почти половина украинцев считают, что дело против лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана – случай избирательного правосудия. Таковы результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".

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Согласно статистике, такую оценку дали 40% респондентов, 33% - затрудняются ответить и еще 27% считают, что задержание и судебный процесс над Корбаном – это пример борьбы с олигархами и преступностью.

При этом на подконтрольных Украине территориях Донбасса сложилась такая ситуация: 37% опрошенных – назвали дело против Корбана политическим преследованием, а 20% - борьбой с олигархатом.

Исследование проводилось с 19 по 30 ноября среди 1800 человек старше 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и подконтрольных боевикам территорий Донбасса. Дополнительно в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей было опрошено 1284 респондента.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 г. в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.