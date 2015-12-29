Российский диверсант Ерофеев в больнице хотел обменять свою винтовку - свидетель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе допроса в Голосеевском районном суде Киева рассказал свидетель, контрразведчик СБУ Кирилл Верес.

Верес, который был непосредственным свидетелем и участником боевого столкновения, рассказал, что в больнице города Счастье довольно долго общался с Ерофеевым, и тот, в частности, предлагал ему вернуть оружие — винтовку “Винторез”, так как боялся уголовного преследования в России за потерю личного оружия.

Верес рассказал, что Ерофеев был уверен, что его обменяют на украинских пленных. И хотел также вернуть свое оружие, в частности, предлагал после обмена пленными обменять также и оружие: за свой “Винторез” он предлагал автоматический противотанковый гранатомет АГС.

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Кроме того, Верес на допросе рассказал детали задержания Ерофеева, в частности, будучи раненным, Ерофеев потянулся левой рукой к своему оружию, после чего Верес сделал два выстрела в сторону Ерофеева, чтобы предупредить его. Пули от этих выстрелов попали в оружие Ерофеева - винтовку “Винторез”.

Также Верес узнал эту винтовку и сказал, что отметины на ее ствольной коробке, это отметины от выстрелов из автомата, которые Верес совершил во время задержания Ерофеева.

Кроме того, Верес рассказал, что во время общения с Ерофеевым тот начал спрашивать, правда ли, что в Дебальцево стояли немецкие батальоны, “правда ли, что на стороне Украины воюют поляки и темнокожие”.

По словам Вереса, по завершению их общения, Ерофеев понял, что об участии иностранных армий в конфликте на востоке Украины его в России обманывали.

Таким образом, сегодняшнее судебное заседание по данному делу завершилось. Следующее назначено на 14.30 12 января.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело в отношении них.

23 декабря суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения в виде ареста истекает 2 января 2016 года.