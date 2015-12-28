На Украину надвигаются сильные морозы: в предновогодние дни температура опустится до -14°

«Ожидается снижение температуры ночью до 6-11°, на севере Левобережья местами до 14° мороза, днем до 3-8° мороза; в южной части и прикарпатских областях в течение суток до 0-5° мороза, в Крыму 1-6° тепла», - сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, днем в южной части небольшой снег и мокрый снег, в Приазовье умеренные осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/сек.

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Согласно сообщению, в Киевской области ожидается понижение температуры ночью до 6-11°, днем до 3-8° мороза. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек.

В г. Киеве ожидается снижение температуры ночью и днем до 6-8° мороза. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек.