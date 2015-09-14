Посол Украины в Австрии сравнил Путина с Чикатило, который предлагает детям молоко

"Путин заявил, что пришло время налаживать отношения с Украиной. Это все равно, если бы Чикатило заявил, что пришло время давать молоко детям...", - написал посол в своем микроблоге в Twitter.

Путін заявив, що настав час налагоджувати відносини з Україною. Це все одно якби Чикатіло заявив, що настав час давати молоко дітям... — olexander scherba (@olex_scherba) September 14, 2015

Как сообщал УНИАН, 12 сентября президент России Путин заявил, что отношения с Украиной необходимо восстанавливать в полном объеме, особенно если это касается Донбасса.

Читайте такжеКремлевская "дурь" или убить свидетеля

Справка УНИАН. Александр Щерба был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Австрии в ноябре 2014 г. Он известен тем, что в марте отказался участвовать в памятных мероприятиях по случаю освобождения Европы от фашизма вместе с представителями России.