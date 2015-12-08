Адвокат Савченко прибыл в Киев выяснить "перспективы ее обмена"

Об этом он написал в своем "Твиттере".

По словам Фейгина, он прилетел в Киев впервые после отмены прямого авиасообщения между Украиной и Россией.

"Надеюсь, не зря. Попробую узнать о перспективах обмена Савченко", - написал адвокат.

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Напомним, 7 декабря глава организации "Центр обмена пленных" Виктор Рубан заявил, что Украина была заинтересована в освобождении Савченко из плена в "ЛНР", до вывоза ее на территорию России, и ее четырежды пытались обменять, но "каждый раз ее обмен откладывался по неопределенным причинам".

Раньше Фейгин заявлял в СМИ, что власти РФ хотели бы обменять Савченко выгодно для себя, например, на снятие санкций.

"Кремль хотел бы обменять Савченко на что-то для себя ценное, наверное, одних Ерофеева и Александрова ему было бы мало, и он хотел бы, например, обменять на снятие санкций. Но это невозможно по многим политическим причинам", - сказал Фейгин.