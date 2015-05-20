The Independent: командир сепаратистов Мозговой предупреждает, что "готов к новым смертям"

У командира сепаратистов грозная репутация, и за его голову на территории Луганской народной республики предлагают выкуп. В Алчевске он говорит Оливеру Кэрроллу, автору статьи "Командир сепаратистов Алексей Мозговой говорит, что «готов к новым смертям» - и предупреждает, что перемирие с Киевом не продержится", опубликованной на сайте газеты The Independent, что надежды на длительное перемирие в Украине минимальны.

В пострадавшем от десятилетий политической коррупции и многих месяцев войны, захваченном повстанцами городе Алчевске в Восточной Украине мало достопримечательностей. Самый известный там, несомненно, командир Алексей Мозговой, загадочный лидер повстанческого батальона «Призрак», который поселился в здании бывшей службы безопасности на улице Ленина.

Очевидно, человеку эпохи Возрождения, который славится своей поэтичностью и свирепостью, Мозговому не привыкать к разногласиям. Он организовал печально известные «народные суды», которые, по утверждениям, вынесли смертные приговоры предполагаемым насильникам в октябре прошлого года.

Вместе с сыном, Андрей, работник Газпрома в Краснодарском крае России, терпеливо ждет аудиенции с Мозговым, окна офиса которого защищены мешками с песком.

Андрей участвовал в боях добровольцем в течение всей зимы. Он говорит, что он - как и многие другие – был привлечен в батальон Мозгового из-за желания исправить историческую несправедливость, и защитить «славянские народы» от постоянного унижения. Андрей не единственный русский в регионе.

Говорят, украинские силы захватили двух российских офицеров в городе Счастье, примерно в 25 милях к северо-востоку от Алчевска. Видео допроса одного из мужчин, идентифицированного как Александр Александров, было выпущено украинскими спецслужбами в понедельник. Человек признается, что он сержант из подразделения спецназа в Тольятти, на юге России. Он говорит, что действовал как часть группы из 14 человек, и что есть от шести до восьми таких групп, действующих из Луганска, в восточной Украине, они меняются каждые четыре или пять дней.

Член украинского добровольческого батальона «Айдар», который был свидетелем захвата солдат, сказал The Independent, что битва разразилась на краю Счастья. В столкновении погиб один украинский десантник, и два офицера разведки противника были серьезно ранены. Они были пойманы за украинской линией.

«У одного была трещина бедра, так что у него не было другого выбора, кроме как начать говорить», сказал офицер. Местные силы повстанцев отрицают, что двое мужчин – русские солдаты, показывают документы, которые, по-видимому, подтверждают, что эти люди – местные жители и члены «Луганской народной милиции».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, также опроверг сообщения как «неважные» для российского правительства.

Но украинцы утверждают, что русским, которые воюют в восточной Украине, были присвоены псевдонимы, и они ранее также делали двойные документы, которые находили у российских солдат. Они – «зеленые человечки», которые таинственным образом появились перед аннексией Крыма в прошлом году.

Задержание подозреваемых российских солдат в Украине снова поднимает вопросы долговечности перемирия, которое в значительной степени сохранялось на большей части региона - к облегчению многих гражданских лиц и владельцев бизнеса. Трехсторонняя контактная группа, созданная для содействия диалогу между сторонами конфликта, сообщила об увеличении числа нарушений режима прекращения огня в регионе - до 80 из примерно 40 в начале месяца. Почти половина из них была зафиксирована в приморском поселке Широкино, недалеко от Мариуполя, хотя в районах вокруг Донецкого аэропорта и Горловки есть признаки того, что они также становятся горячими точками.

Полковник Александр Кучеренко, российский представитель контактной группы, сообщил The Independent, что доказательства указывают на эскалацию: «Когда наблюдатели патрулируют, обе стороны стараются не стрелять, и у нас есть системы связи, чтобы остановить обстрел вскоре после того, как он начался, но эти системы не работали должным образом на прошлой неделе».

Лидеры повстанцев отправляли смешанные сообщения в течение последних нескольких недель о прекращении огня, согласованном в Минске. В Алчевске, Мозговой предупреждает: «Эскалация и новые смерти неизбежны. Нам нет смысла складывать оружие, в то время как в Киеве есть правительство, которое выступает против украинского народа».

Мозговой сравнивает Минский процесс с неудачными секретными переговорами между Киевом и луганскими сепаратистами в апреле прошлого года, когда Юлия Тимошенко пыталась заключить сделку с тогдашним лидером Луганского движения, Валерием Болотовым. Мозговой был исключен из этих переговоров.

«Тогда мы не вели переговоры с нужными людьми, и сейчас мы тоже не ведем переговоры с нужными людьми», говорит он. «Мы не можем достичь соглашения с нынешним правительством в Киеве».

Известный своей непримиримой жесткостью, Мозговой стремится представить себя как совесть сепаратистского движения в регионе. Он находится в полной оппозиции к интересам других лидеров сепаратистов в Луганске и утверждает, что им руководит «совесть».

«Если мы хотим жить по совести, у нас все получится», говорит он. Он делает длинную паузу, прежде чем продолжить. «Но, ох, как трудно жить по совести».

Независимый подход Мозгового не был хорошо принят всеми. Некоторые, действительно, сомневаются, что он будет в состоянии долго существовать в дикой природе приграничных земель «Луганской Народной Республики».

За последние шесть месяцев, некоторые из самых неудобных лидеров повстанцев были удалены - и многие предполагают, что Мозговой следующий в списке. Хорошо известно, что Мозговой в сложных отношениях с назначенным Кремлем лидером Луганской республики, Игорем Плотницким.

Мозговой, со стальным взглядом, рассказывает The Independent, что он учитывает такую возможность: «Они не рискнуть делать из кого-либо героя, но, скажем, мы готовы к такому повороту событий».