Алексиевич передала свои книги Савченко в тюрьму, назвав ее "украинской Жанной д'Арк"

Белорусская писательница Светлана Алексиевич через посольство Украины в Минске передала свои книги и письмо поддержки украинской летчице Надежде Савченко, которую удерживают в тюрьме в России.

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Об этом сообщает ВВС-Россия.

"Я понимаю, что это политический процесс. Все зависит от международной конъюнктуры: Надежду могут просто отпустить или обменять. Все зависит от геополитической обстановки", - сказала Алексиевич журналистам.

Писательница назвала Надежду Савченко "украинской Жанной д'Арк" и пожелала ей скорейшего освобождения.

Светлана Алексиевич попросила украинских дипломатов передать Надежде Савченко свои книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва", отметив, что прочла переданную ей в конце ноября книгу украинской летчицы "Сильное имя Надежда", написанную в тюрьме.

"Я восхищена Надеждой Савченко, человеком, который защищает родину. Она настоящий солдат", - подытожила нобелевский лауреат.

Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Надежду Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.