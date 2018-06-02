Глава соседнего с Крымом района Херсонщины: "У нас есть те, кого закрытие границы не устраивает. Но люди должны понимать, что нельзя наживаться на чужом горе"

Официальный Киев крайне дипломатично и сдержанно комментирует товарную блокаду гражданскими активистами Крымского полуострова, а о ее новом витке – блокаде энергетической – и вовсе предпочитает отмалчиваться, ограничиваясь скупыми фразами о необходимости проведения расследования взрыва электроопор.

В публичном поле активистов, блокирующих подступы к Крыму, представляют, главным образом, крымские татары. Местные же жители – территорий, на которых, собственно, расположились «блок-посты» активистов – чаще всего, остаются за кадром.

В этой ситуации корреспонденты УНИАН задались целью выяснить, какова реакция на происходящее жителей прилегающих к Крыму регионов материковой Украины и участвует ли хоть как-то в этих процессах местная власть.

Мы предложили интервью нескольким чиновникам Херсонской области, глава Генической РГА первым дал согласие.

Недавние события вокруг разрушенных линий электропередач, поставляющих электроэнергию в аннексированный Крым, вызвали в обществе резонанс. Какие меры предпринимает местная власть на Херсонщине, чтобы не допустить подобных столкновений между правоохранителями и активистами блокады?

Сейчас и я, как представитель государственной власти, и местные активисты-общественники, волонтеры, прилагаем максимум усилий, чтобы не допустить противоправных действий на нашей территории. Когда начались агрессивные действия в отношении участников блокады Крыма, было понятно, что это происходит без участия местных. Все видели, что это были приезжие, и появление там Кивы (начальник департамента противодействия наркопреступности МВД Илья Кива, – УНИАН) только подтвердило этот факт.

Я уверен, что полиция Генического района, какие бы ни были команды сверху, не будет идти против людей. В начале ноября в наш район прислали нового начальника отдела полиции, родом из Донецкой области. Я пока не согласовал его назначение, нужно увидеть, как он работает. Но, по его словам, он готов быть с народом.

Расследованием взрывов опор ЛЭП занимаются сейчас СБУ и разведка. А что касается местной полиции, с полной ответственностью заявляю, что никакой агрессии по отношению к участникам блокады Крыма, мы не допустим. Наша РГА держит ситуацию под контролем. Мы оказывали и оказываем содействие людям, которые сегодня выражают протест к оккупации Крыма, и полностью с ними солидарны.

На какую именно помощь от государства могут рассчитывать активисты блокады полуострова?

Еще 24 сентября, через несколько дней после старта акции по блокаде Крыма, мы всецело поддержали идею продовольственной блокады, собрали местных предпринимателей и организовал круглый стол на территории нынешнего оперативного штаба блокады. На наш взгляд, десяток предпринимателей не имеют права наживаться на горе украинцев. Крымских татар сегодня снова репрессируют, всех украинцев, которые имеют смелость в Крыму озвучивать протест против оккупации, также преследуют. Поэтому Генический район стал базой для блокады полуострова, и будет продолжать поддержку крымских татар.

Фермеры, предприниматели, с самого начала подключились к акции. Описать все, что они делают, не могу, поскольку не фиксирую каждый раз, когда они привозят на блокпосты продукты или вещи. Но, могу сказать, что местные жители принимали участие в создании палаточного городка: везли от подушек и матрацев до овощей. Каждый помогает, чем может.

Районная администрация, со своей стороны, помогает в решении бытовых вопросов, таких, как вывоз мусора, и вопросов безопасности, ведь там дежурят правоохранители нашего района. К примеру, участникам блокады нужны дрова, которых в нашем районе нет. Но мы договариваемся о поставках дров из Цюрупинского района.

Ситуация развивается и, значит, развивается наше сотрудничество с участниками акции. Этот процесс – постоянный, а не от случая к случаю. Сейчас помогаем активистам блокады готовиться к зиме…

Вы сказали, что местный бизнес подключился к акции по блокированию Крыма. Но ведь многие жители Геническа раньше зарабатывали на полуострове. Сейчас путь для заработка закрыт. Неужели нет никакого недовольства?

Бесспорно, у нас есть те, кого закрытие границы не устраивает. Но люди неплохо заработали во время курортного сезона, и должны понимать, что нельзя наживаться на чужом горе. Сейчас мы продолжаем встречаться с предпринимателями, обсуждаем текущую ситуацию, убеждаем, что нужно развивать бизнес здесь, на месте, а не кормить оккупанта.

Дело в том, что множество грузов, которые раньше шли на Крым, были направлены на обогащение конкретных структур, в том числе, на содержание чужой армии. Разве мы можем такое допускать? Поэтому сейчас эта ситуация меняется коренным образом.

Мы видим, что результат блокады уже есть. И это воодушевляет людей не сдаваться. В Херсоне, в Киеве можно говорить, что угодно, но тут – на месте – все поддерживают акцию.

Каким образом на лояльность местного бизнеса по отношению к блокаде Крыма может поспособствовать отмена свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма?

Мы все вместе, и лидеры крымско-татарского народа Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, и руководитель акции Ленур Ислямов, обратились к государству с требованием забрать у Крыма статус особой экономической зоны. Поскольку этим пользуются как отдельные украинские предприниматели, так и оккупант. И это очень сильно отразилось на жителях нашего приграничного района: из-за высокого грузопотока, вывоза продуктов питания в Крым, у нас поднялись цены, пенсионеры жаловались, что не могут купить продукты.

Поэтому мы инициируем перенос СЭЗ на нашу территорию. Мы готовы предоставить площадки с нормальными ценами, которые будет контролировать государство. Сделаем и оптовую базу, и розничную торговлю. И пускай крымчане приезжают к нам за продуктами, почему нет?

Есть ли понимание того, когда и как начнут работать эти торговые площадки?

Мы лишь озвучили такую инициативу, решение будет приниматься уже на государственном уровне. Бесспорно, пока действует блокада Крыма, никто не собирается создавать зону торговли, потому что таким образом смысл блокады сойдет на нет.

Возвращаясь к теме недовольства блокадой, как быть с проукраинскими гражданами аннексированного Крыма? На них ведь тоже скажется отсутствие поставок тех же продуктов из Украины…

У активистов блокады, которых поддерживают и проукраинские крымчане, есть четкие требования. И, если все выдвигаемые условия будут выполнены, блокада будет снята.

Кроме того, мы же не перекрыли доступ всех продуктов на территорию, где живут украинцы. Но пока Крым аннексирован Россией, пускай его содержит и обеспечивает Владимир Путин. Переправа уже не работает, люди начинают понимать, что оккупант им ничего не может дать. В такой ситуации мы готовы отправлять им гуманитарные грузы, но это уже будет не бесконтрольное перемещение товаров, а целенаправленная помощь. И это будет самый лучший способ повлиять на сознание людей, которые все еще не понимают, что они живут в условиях оккупации. Люди увидят, что Украина их не бросила, а помогает.

Сейчас на территории Генического района находятся фактически все батальоны: «Азов», «Херсон», «Донбасс», «Айдар», представители волонтерских организаций, которые также тратят свои силы на то, чтобы доказать, что нам не безразлична ситуация в Крыму.

К тому же, оккупант уже демонстрирует, что не готов заботиться о людях, проживающих в Крыму. К примеру, с лета отсутствуют поставки газа из хранилища в Джанкое. То есть, они плевать хотели на людей.

Ну, бытовых проблем достаточно и на материке…

Тем не менее, мы вдвое снизили уровень пророссийских настроений в приграничном районе. И это, на самом деле, колоссальное достижение.

Конечно, есть информация, что с территории Крыма идет влияние определенных личностей на Геническ. По данным разведки, с той стороны идет финансирование определенных процессов, чтобы дестабилизировать регион, но правоохранительные органы занимаются выявлением таких фактов. Мы делаем все, чтобы не допустить расшатывания ситуации.

Кроме того, на территории региона дислоцируется и украинская армия. Мы перевели войска, которые охраняют границу, в скрытные позиции, чтобы наличие военных не влияло на туристический сезон и на образ жизни местных жителей. Но район под прикрытием, под защитой.

А как в регионе обстоят дела с переселенцами, в том числе, из Крыма?

В районе сегодня живет больше полутора тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма, мы ведем переговоры с турецким консульством, чтобы обеспечить их жильем. Строительство жилых модулей для переселенцев готова финансировать Турция. Пока это только договор о намерениях, но мы надеемся на его реализацию.

Маргарита Коваленко