Возобновив льготы, Конституционный Суд их ликвидировал?

Приостановление ежегодными законами о госбюджете значительной части социальных льгот стало в Украине правилом еще с 2001 года. Однако такими же привычными стали и решения Конституционного Суда, которые эти приостановления признавали неконституционными. Скажем, в прошлом году КС вынес этот вердикт в разгар бюджетного сезона – 11 июля. Угроза в 67 миллиардов гривен, которые вроде бы необходимо было выискивать в бюджете на финансирование обновленных льгот, не реализовалась. Причина в том, что льготы по-украински в значительной мере виртуальные, также условным является и их обсчет. Скажем, каждый ветеран-инвалид имеет право на бесплатную «Славуту» или путевку в санаторий. Потребность в машинах и путевках помножим на количество потенциальных льготников, и получаем смету. В действительности лишь единицы получат «Славуты», лишь тысячи воспользуются путевками, а остальные – если они даже стоят в очереди – не обратятся в суд в случае отказа. Конечно, если за них не напишут исковое заявление политики-оппозиционеры.

Однако нынешнее решение Конституционного Суда от 22 мая о признании неконституционным тех положений закона о госбюджете, что будут «рационализировать» социальные льготы и преференции по профессиональному признаку, похоже, будет иметь другие последствия. Дело в том, что в этот раз правительство Тимошенко, в отличие от своих предшественников, не приостанавливало действие тех положений законов, которые предоставляют льготы, а вместо этого изложило их в новой редакции. Красной нитью в новом прочтении права на льготу проходит доходный критерий. Пожарники, стражи порядка, судьи, офицеры СБУ и контролеры КРУ, прокуроры и остальные госслужащие получали право на льготу лишь в случае, если «среднемесячный совокупный доход семьи в пересчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую льготу в порядке, определенном Кабинетом министров Украины»

(Примечательно, что Кабмин, сознавая непопулярность определения этой границы «отсечки», которую он так неосмотрительно обязался определить, так и не смог выдать на-гора соответствующее постановление. Без этого постановления новая редакция льгот оказалась элегантным внедорожником без двигателя. В необычной манере, без лишнего пиара Кабмин издал 23 апреля Постановление №407, которым оставил в силе порядок предоставления льгот, что действовал до вступления в силу госбюджета-2008).

Еще одной новацией госбюджета-2008 было внедрение потолка на максимальный размер пенсии – не более 12 минимальных размеров пенсии по возрасту.

И вот 22 мая с.г. КС признает неконституционным длинный перечень статтей Закона о госбюджете-2008, которыми внедрялись новые требования к получению льгот. Однако или КСовские “лойеры” были невнимательны (во что мало верится), или на самом деле, как утверждает Тимошенко, имеет место «заказное политическое решение». Если в своих предыдущих решениях КС признавал недействительным ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ соответствующих пунктов законов, то в этот раз суд признал неконституционными собственно соответствующие ПОЛОЖЕНИЯ законов. И отменил тем самым льготы, которые эти положения гарантировали.

Скажем, наша доблестная милиция. Блюстители нашего покоя и безопасности, в соответствии с Законом Украины о милиции, имеют право на 50-процентную скидку по оплате коммунальных услуг. Госбюджет-2008 пытался подвести под эту норму хоть какое-то доходное ограничение, чтоб по крайней мере генералы милиции с их весомыми (за выслугу лет) доходами платили за квартиру полностью. Что сделал Конституционный суд? Он признал недействительной эту норму в целом. Таким образом, с 22 мая с.г. вся милиция должна платить за коммунальные услуги по полной. Как и остальные госслужащие, прокуроры, разведчики и контрразведчики, пограничники, пожарные, работники КРУ и санэпидстанции и т.д.

И судьи тоже. Интересно, что, как и в прошлом году, конституционные судьи в первую очередь вступились за коллег по цеху, продемонстрировав завидный корпоративную солидарность. КС прежде всего признал неконституционными ограничения, введенные госбюджетом-2008 относительно финансового и материального обеспечения служителей Фемиды. Неконституционным, в частности, определенно ограничение уровня пожизненного обеспечения судей суммой в 10 тысяч гривен. Восстановлена норма, согласно которой заработная плата судьи не может быть ниже 80 процентов оклада председателя суда, где он/она работает. И, конечно, отреставрирована норма, согласно которой судья должен быть обеспечен жильем на протяжении шести месяцев. Восстановив эти нормы для судей, КС решил, что заодно необходимо вернуть льготы и другим.

Вот только сделал это настолько неуклюже, что, похоже, все эти льготы от 22 мая отменены. Образовался правовой вакуум, который ВР вряд ли успеет заполнить. На выручку поспешит Кабмин, который попробует восстановить эти льготы с 1 июня специальным постановлением (что будет сомнительно с точки зрения права, однако беспроигрышно с точки зрения электоральных зачетных очков). Премьер непременно обратится к льготникам с телеэкранов, где объяснит, как они заснули без льгот, отнятых КС, Секретариатом и оппозицией, а проснулись с пакетом соцгарантий all inclusive, восстановленных Кабимином.

Нужно отметить, что, кроме расходных статтей, КС плугом прошелся и по многим доходным частям бюджета (после чего тот вряд ли удержится на плаву), однако Кабмин предусмотрительно приготовил спасательные пластыри в виде законопроекта № 2481. На следующий же день после решения КС он без лишней шумихи был принят ВР 23 мая, экстерном подписан Яценюком и находится в настоящее время на подписи у Президента (будет настоящий thriller, если он по рекомендации своих советников наложит вето).

Так что Ю.В. права, когда утверждает, что КС «отменена норма об отчислении в фонд заработной платы сборов на выплату пенсий... отменены отчисления в другие фонды общеобязательного социального страхования. Без источников финансирования остается выплата помощи в связи со временной нетрудоспособностью, по безработице, в связи с несчастными случаями на производстве», однако не спешит сообщить другое. Эти положения действительно отменены, однако сразу будут возобновлены, если Президент подпишет законопроект №2481.

И еще одна неслучайная недомолвка – премьер утверждала на заседании правительства, что «решением Конституционного Суда в расходной части бюджета отменена норма о выплате помощи при рождении первого, второго и третьего ребенка». Это пункт 23 Раздела ІІ Закона о бюджете-2008.

КС признал неконституционными пункты 20-22, 24-34 и 36-100 этого раздела. Пункт 23, как видим, оставлен в силе.

Игорь Шпак