В оккупированном Крыму ввели график веерных отключений света

Об этом сообщается на сайте российского министерства, пишут «Крым.Реалии».

Так, сообщается, что вечером 22 ноября в Крыму будут производиться веерные отключения бытовых потребителей , без отключения объектов здравоохранения и жизнеобеспечения.

В Симферополе состоится ряд отключений до 21.00.В Симферопольском районе с 16.00 до 18.00 отключат поселки Перевальное, Доброе, Залесье, Каштановка, Трудовое; с 18.00 до 20.00: Лозовое, Пионерское, Урожайное, Заветное; с 20.00 до 21.00: Перово, Кольчугино, Журавлёвка, Николаевка.

Также произведут веерные отключения в Феодосии, Ялте, Ливадии, Алупке, Форосе, Гаспре, Симеизе, Гурзуфе, Массандре, Алуште, Евпатории, Саках и Сакском районе.

Также на два часа ожидается полное погашение следующих районов: г. Судак, Нижнегорский район , Кировский район, Советский район, Первомайский район, Ленинский район, Джанкойский район, Черноморский район, Бахчисарайский район и г. Щелкино.

Керчь запитана от сбалансированной нагрузки Камыш-Бурунской ТЭЦ, в Раздольненском, Белогорском и Красногвардейском районах запитаны только объекты жизнеобеспечения, сообщили в министерстве.

Крымчан предупреждают, что в случае возникновения нештатных ситуаций графики могут быть скорректированы. В связи с постепенным набором нагрузки, возобновление подачи электрической энергии после отключения будет выполняться ступенчато.

В ночь на 22 ноября в районе херсонского села Чаплинка произошли взрывы. В штабе гражданской акции по блокаде Крыма сообщили, что «линия электропередач, которая поставляла электричество в Крым, упала и не подлежит восстановлению».

В Крыму 22 ноября в 00:25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины. МЧС Крыма сообщает о введении режима чрезвычайной ситуации.

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По данным «Крымэнерго», поставки электроэнергии из сети Украины осуществлялись в объеме 1 210 мегаватт. Среднее потребление электроэнергии Крымом – до 1100 мегаватт. Сейчас поступления от национальной энергетической компании «Укрэнерго» составляет 0 мегаватт (все четыре энерголинии отключены).