Олег Скрипка: Я православный, но впарить икону Путина мне невозможно

Певец, общественный деятель, лидер рок-группы ВВ, основатель этнофестиваля «Країна мрій» ответил на вопросы УНИАН. ЕЗДИТЬ НА «МЕРСЕДЕСЕ» ИЛИ НА «ПОРШЕ» ВЫГЛЯДИТ ВУЛЬГАРНО Пан Олег, каковы особенности нынешней «Країни мрій»? (Этнофестиваль пройдет 21–22 июня в Киеве на Певческом поле). «Країна мрій» – это традиционный фестиваль, и мы не пытаемся делать его особенным, он уже особый. Мы просто пытаемся повторять атмосферу, важно, чтобы атмосфера была не хуже, чем в прошлые годы.

Единственное, чем может отличаться эта «Країна мрій» – мы планируем сделать две дополнительных сцены: литературную и духовой музыки.

На литературной сцене будут выступать литераторы. В дворике музея Гончара мы хотим учредить книжную ярмарку.

Я уже несколько лет мечтал основать духовую сцену – с духовыми оркестрами. Если мне удастся это сделать, то это будет невероятное ощущение праздника. Но, к сожалению, это все зависит от финансов.

Какие коллективы будут выступать?

Участников будет очень много, всех наизусть не перечислю. Зайдите на сайт этнофеста в раздел «Фестиваль 2008», и все узнаете.

Вы с нашим министром культуры Василием Вовкуном знакомы давно. Как бы Вы его охарактеризовали как министра? Мне уже приходилось общаться с тремя министрами культуры. И о нынешнем министре культуры Вовкуне могу сказать, что его аж распирает и разрывает от инициатив. Я бы ему просто пожелал, чтобы ему хватило сил... Также, чтобы ему хватило терпения, потому что министерство – это большой бюрократический аппарат.

Поживем – увидим, как он сможет с этим аппаратом ладить.

Мне от министерства культуры поступило предложение сделать несколько «Країн Мрій» по Украине. Но, судя по этой инициативе, считаю, что это романтизм. То есть я на сегодня вижу, что люди, которые работают в Министерстве культуры, намного большие романтики, чем я. Просто, как по мне, невозможно сейчас сделать много «Країн Мрій» по Украине в том качестве, что мне хотелось бы. Хотя. Я тоже готов на авантюризм, но на умеренный.

Нет ли у самого амбиций стать министром культуры? Нет, нет. Думаю, это как раз был бы авантюризм с моей стороны. Это был бы очень неумный шаг.

Посещаете ли в Украине художественные выставки и подобные культурные мероприятия? Стараюсь не посещать публичные мероприятия, потому что они для меня, как правило, заканчиваются мощной автограф- и фотосессией, и я не могу никогда ничего увидеть.

Я временами бываю на светских вечеринках, на которых собираются люди из шоу-бизнеса. Но никогда не видела на них Вас. Вас не приглашают, или Вы не приходите сами? Я вам расскажу такую историю. 1992 год, я только что приехал в Париж, и меня пригласили на прием на Елисейських полях, в одну из старинных гостиниц Парижа «Жорж Пятый». Там должны были собраться богема, аристократия, то есть of the top французского общества.

У меня началась паника, потому что не было костюма. Ну, я серьезно напрягся и организовал себе хороший, стильный, двубортный костюм, который сидел на мне просто идеально. То есть подготовился так, как в нашем украинском понимании, должен был бы выглядеть человек на такой вечеринке. Посмотрел в зеркало и был вроде бы доволен.

Я пришел туда, тусуюсь и думаю: почему я чувствую себя как-то неудобно? И тут я увидел, что я единственный человек в костюме, – все были в драных джинсах и свитерах. Потому что это была настоящая богема.

И все эти рюши, костюмы, платья, «сваровски» – это просто считается банальщиной.

Ну, конечно, есть вечеринки, например, при участии президента, то там уже имеет место дрес-код. А если богемная вечеринка, то все одеваются альтернативно.

...Вообще ездить на «Мерседесе» или на «Порше» выглядит вульгарно. А когда я прихожу на наши вечеринки – это для меня просто вульгарно.

На наших вечеринках многие люди приходят просто попиартися, и потом с такими плохими, красными мордами выходят где-то в журналах, газетах, потому что наши журналисты любят зафиксировать фото, на котором у тебя кривая морда.

Посещать наши вечеринки – не совместимо с моей идеологией.

Вам нравится современное искусство?

Очень! Я почти четыре года в Париже прожил – как по мне, возле лучшего центра современного искусства в Европе – «Жоржа Помпиду». Около 50 метров.

Но даже при таком географическом расположении я очень редко мог туда попасть, потому что там всегда страшные очереди.

Я всегда пытался попасть на альтернативные выставки. Стремлюсь к альтернативному искусству, потому что все то, что в общих чертах воспринято обществом, для меня уже неинтересно, это как будто бежать позади паровоза.

Я всегда посещал неизвестных художников, которые потом становились известными. Будто смотрю на шаг вперед...

А что такое современное искусство, по вашему мнению?

В действительности, современное искусство – это уже не современное... Поп-арт, модерн и так далее существуют с конца ХІХ века. Но временами видишь какие-то рисунки средневековья, и думаешь себе, какой это авангард, как это смело.

Думаю, каждый автор в какой-то степени колеблется между классицизмом и авангардом. Я даже за собой замечаю, что двигаюсь всегда от авангарда к классике.

Например, Сальвадор Дали, Пикассо. То, что они делали, было революционным и слишком смелым для их времени, а на сегодня – это уже классика.

Я ПОСМОТРЕЛ НА НАШУ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКИМИ ГЛАЗАМИ И ПОНЯЛ: ЭТОТ ЦИРК НУЖНО ЦЕНИТЬ Как бы Вы оценили сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине? С месяц тому я давал интервью одному из московских телеканалов. Журналист задал мне тот же вопрос, я начинаю рассказывать, как мы здесь уже устали от политических перипетий, от политических жуликов, от постоянных выборов. А этот российский журналист на меня смотрит такими глазами и говорит: «У вас есть выбор!»

Тогда я просто посмотрел на нас их глазами и понял, что весь этот цирк нужно ценить. Потому что пока наши политики занимаются своими пируэтами, страна расцветает, в Украине наблюдается серьезный экономический рост.

И это заслуга наша, людей, которые были на Майдане. Пусть бы кто из политиков что не рассказывал, но это все, в том числе и культурный рост, началось с 2004 года. Этот рост происходит только потому, что они никак не могут между собой договориться.

В действительности сейчас в Украине власти нет. Я соглашусь с Путиным, он сказал, что Украины как государства просто нет, ее не существует, есть гражданское общество. Потому что если бы была Украина государством, то Путин не мог бы себе позволить сказать, что Украины не существует как государства. То есть он бы отвечал за свои слова.

Но властью и не нужно гордиться! Я бывал во многих европейских странах – нигде и никто не гордится своей властью. Власть всегда нужно критиковать. Наверное, это и является признаком демократии.

Конечно, мне хочется более быстрого развития страны, хочется, чтобы была понятна культурная политика.

Пойдете ли голосовать за мэра?

Да я пойду обязательно, но честно скажу, просто не знаю за кого голосовать, я в отчаянии. Есть люди, на которых я бы поставил, но они не пройдут (смеется. – Авт.).

Но Вы хотите, чтобы власть в Киеве изменилась?

Я хочу, чтобы Киев достойно выглядел, не было этих ужасных застроек, в конце концов – чтобы сделали нормальную Площадь Независимости, чтобы она не выглядела как дешевая восточная лавка с каким-то пупсиками. Чтобы я в конечном итоге сэкономил деньги на машине, потому что на киевских дорогах машина убивается ужасно.

Я не верю в то, что быстро решится проблема с пробками. В Париже она и до сих пор не решилась. Но мы имеем опыт других стран, например, в Риге тупо закрыли центр – и все, так же сделали в Лондоне.

Ни одного из кандидатов на мэра Киева я лично не знаю. Да и вообще – какой у нас сейчас выбор? Голосовать за того, у кого больше биг-бордов? Наши люди всегда так и голосуют. А у артистов как? У кого больше ротаций по радио и рекламы в журналах, того люди больше и любят.

Вы часто позволяете себе критику относительно разных людей, в частности, из шоу-бизнеса. Нет ли из-за этого каких-то проблем? Это есть вообще проблема человека, который живет в обществе, которое его не устраивает, то есть это проблема харизматичных людей.

Да, я часто критикую, даю оценки. Знаете, очень просто сказать, вы здесь все идиоты, я один такой умный, но я предлагаю альтернативу. Есть просто заход на Майдан с пивком, а есть заход, например, «Рок-Січ», где звучит достаточно тяжелая музыка, но бутылок и мусора после него мало.

И ясно, если я кого-то критикую, то я уже открыт для серьезного, черного пиара. Я этого черного пиара могу почитать очень много...

Ну, я не могу сказать, что все классно, если оно совсем не классно. Ну, не нравится мне та музыка, которая крутится по радио. Если скажу, что нравится, буду лицемером.

Я не думаю, что все наши артисты такого низкого уровня, что могут делать только такую музыку. Они просто к нам так относятся, считают, что мы не достойны того, чтобы нас кормить качественным продуктом. Потому это уже неуважение к нам, а если меня не уважают как слушателя, то я отвечаю тем самым. Это не моя вина, что я так реагирую – реакция идет просто автоматически.

Говорить свое мнение относительно того, что мне не нравится, критиковать – это мой рефлекс как человека, который имеет претензии называться культурным.

КОГДА-ТО У МЕНЯ БЫЛ КОМПЛЕКС: ДУМАЛ, ЧТО НЕ НРАВЛЮСЬ ЖЕНЩИНАМ Какой тип женщин Вам нравится? Смотря для чего (смеется. – Авт.): для брака, общения, чтобы смотреть на нее в кино, в клипе, на сцене или петь с ней?

Скажем – для брака.

Женщина, которая может создать комфорт в доме. Начиная от комфорта ментального, интеллектуального, духовного, заканчивая комфортом на уровне борща, блинов и рождения детей.

Извините, но я человек очень практический.

Часто ли Вы нравитесь женщинам?

Думаю, что не часто, но иногда нравлюсь.

Сознаюсь, у меня был комплекс, в школе я считал, что у меня некрасивая, неспортивная фигура и что я женщинам не нравлюсь.

Я не был супермодным, мажорным парнем, не носил новейшие джинсы, напротив – был эстетом, слушал рок-музыку.

Но позже я понял, что такой тип мужчин, как я, женщинам тоже нравится, просто нужно найти свою половинку.

Временами смотрю на какую-то девушку и думаю: о, это такая супердевушка, такая классная. Потом оказывается, что твои друзья мужчины называют ее чудовищем... То есть женская красота, как и любая другая, – очень субъективная вещь.

Есть женщины – товарищи, у меня их много. Есть такие, которые могут заменить тебе мать, с которыми можно посоветоваться. Неправильно, когда твоя жена выполняет функцию матери, но для мужчин такие просто подруги необходимы.

А зачем Вы красите волосы?

Думаю, это у меня такой рудимент остался от моих эпатажных времен. Мой первый цвет был синим, потом черный, вишневый, баклажановый, красный, рыжий, желтый и зеленый, то есть у меня на голове были все цвета.

Зачем я это делаю? По-видимому, потому что я артист, если бы я не был артистом, я бы не красил волос.

Вот сейчас возникли еще какие-то мысли относительно этого, но это уже очень личное.

Есть ли какая-то определенная философия, по которой Вы живете?

Как по мне, у каждого человека есть своя философия. Если очень просто сказать, моя философия такова, что всегда нужно иметь свое мнение или хоть пытаться его формировать из той информации, которую получаем. Потому что мы живем в мире, как-то реагируем, но реагируем на ту информацию, которая к нам поступает.

И всегда переделывать эту информацию нам мешают навязанные стереотипы. А стереотипы существуют не просто так, а потому что их кто-то построил – они строятся якобы для чьей-то пользы. Это значит, что ты живешь в интересах других людей, а жить в интересах других людей – называется рабский комплекс.

Если ты не хочешь быть ментальным и культурным рабом, нужно строить свои стереотипы.

Например, существует какой-то стереотип, его нужно просто проверить на твоем ОТК (отдел технического контроля), – если он тебе подходит, ты его принимаешь или воспринимаешь с критикой.

Например, я ношу крест, я христианин, но я не являюсь христианским фанатиком, и мне впарить иконы Путина невозможно.

Разговаривала Оксана Климончук