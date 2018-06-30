Борьба с инфляцией: Украина уподобляется в Зимбабве?

Одной из последних официальных причин ссоры Президента и премьера было нежелание главы государства подписывать закон об ограничении торговой надбавки. Напомним, Юлия Тимошенко утверждала, что у нее есть пакет антиинфляционных законопроектов, который включает проект закона о регуляции и реализации отдельных социально значимых продуктов питания, проект закона об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину некоторых видов мяса и проект закона об установлении таможенных тарифов. Могут ли эти законы действительно повлиять на уровень ценообразования и снизить уровень инфляции и какими будут последствия их принятия для рядового потребителя, для бизнеса и для украинской экономики в целом, УНИАН поинтересовался у экономических экспертов.

Игорь Шпак, исполнительный директор Центра поддержки бюджетной реформы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЦЕН - ЭТО ПУТЬ В НИКУДА

У этого решения несколько аспектов. Один из них - сезонный. Закон может заработать в тот период, когда прилавки будут наполняться естественным образом, поскольку действительно Украину, по прогнозам, ждет хороший урожай. И правительство будет запускать победные пресс-релизы, в которых утверждать, что это ограничение оказалось действенным. На самом деле это сработает сезонное увеличение предложения. Если же абстрагироваться от сезонного наполнения, то это административное антиэкономическое решение. Нет ни одной новейшей экономической системы в мире, которая проявила бы эффективность административного управления ценами. Кабмин – это не факир, который дует в дудку, а кобра цен в ответ послушно поднимается или опускается. Роберт Мугабе в Зимбабве тоже административно регулирует цены. Недавно там была напечатана банкнота стоимостью в 200 млн. зимбабвийских долларов.

Администрирование цен - это путь в никуда. Если Президент Ющенко действительно заветирует этот законопроект, тогда он еще раз подтвердит, что политик в нем окончательно не вытеснил экономиста.

Как принятие такого законопроекта отразится на украинском потребителе? Рядовой потребитель может прийти однажды в супермаркет и не увидеть там дешевого молока и дешевого хлеба, ему останутся только дорогие сорта молочной продукции и тостовый хлеб. Административное ограничение цен будет снижать предложение социальных товаров. А производители будут переориентировать свое производство на те товары, для которых нет такой административной удавки. Пример – Россия, которая длительное время устанавливает ограничение надбавок на хлеб. Это привело к тому, что социальный хлеб во многих российских регионах - это невыпеченная масса, которую трудно есть. А производители-пекарни вместо этого пекут тостовый хлеб, потому что он дороже, прибыльнее и на него не распространяется торговая надбавка. Рядовому потребителю не стоит надеяться, что цены замрут и, мало вероятно, что потребительская корзина рядового потребителя станет дешевле.

Супермаркеты, имея логистическую цепочку, смогут удержаться в пределах этой надбавки в том числе за счет кросс-субсидирования (сдерживания цен в пределах 15% на социальные продукты за счет повышения цен на другие продукты). Маленьким точкам, конечно, будет тяжелее. Но сложно представить, что масса государственных ценовых инспекторов пойдет по всем этим магазинам и будет требовать неукоснительного соблюдения этого закона. Это может привести и к социальным волнениям, тем более на наших базарах. По статистике, 20% торговых ритейлерских мест - это цивилизовано обустроенные места, то есть супермаркеты. 80% - это розничная торговля. Довольно сложно будет втиснуть ценовую политику этого большого сегмента в прокрустово ложе законопроекта, который, надеюсь, не станет законом.

Единовременный вброс импортного мяса неизвестной сертификации и не достаточно высокого качества (об этом идут сигналы с мест) – это не системное решение проблемы. Если в левую руку взять этот законопроект, а в правую – отчетность Госкомстата, согласно которой у нас месяц за месяцем снижается поголовье крупного рогатого скота, поголовье свиней, разве открытие границ и ввоз беспошлинного мяса - это беспокойство о нашем отечественном производителе?

Вопрос снижения пошлины – это есть стандартная процедура согласования вступления Украины в ВТО. И постепенная либерализация внешнеторговых отношений должна сработать в долгосрочной перспективе. На сегодня политики, принимающие это решение, руководствуются близорукими политическими соображениями.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: ПРОДАВЦАМ СТАНЕТ НЕВЫГОДНО ТОРГОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ

Так называемые антиинфляционные законопроекты сосредоточены вокруг двух вещей: административной регуляции цены и попытки влияния за счет импортеров. В сущности, если правительство может ограничиться таким узким кругом инструментов, то вряд ли можно говорить о какой-то последовательной и комплексной антиинфляционной политике.

Об ограничении надбавки. Как экономист могу сказать две вещи. Во-первых, влияние на торможение цен действительно будет. Насколько оно будет сильным - сказать тяжело. Очевидно, этот закон немного притормозит спекулятивную составляющую роста цены. Но, с другой стороны, он может привести к возникновению дефицита социальных товаров из-за того, что магазин будет пытаться ограничивать у себя продажу невыгодных товаров.

Законопроект об импортной пошлине воспринимается в рамках вступления в ВТО, он в сущности не является антиинфляционным законопроектом.

Александр Желудь, экономист Международного центра перспективных исследований ЗАКОН ПРОСТО БУДУТ ОБХОДИТЬ

Использование административно-командных методов в рыночной экономике невозможно. Такой закон просто будут обходить. Если брать всю цепочку, которую проходят продукты от поля до стола, условно говоря, то нужно контролировать цену на каждом этапе, а не только на конечном. А мы сейчас контролируем лишь на конечной части этой цепочки и хотим цену удержать. В действительности идет повышение и цен в магазинах, и закупочных цен для сельскохозяйственной продукции. Поэтому ожидать, что, лишь сдерживая одну часть, мы сможем остановить инфляцию – нельзя. Более того, вполне возможно, что будут действовать негласные соглашения между поставщиком и розничной сетью. Поставщик поднимает свою цену, соответственно поднимается и конечная цена, становится переменной рентабельность.

Я не ожидаю, что от этого закона будет какой-то существенный эффект, заметный среднему бизнесу или конечному потребителю. Сначала может быть определенное давление на эти розничные сети или магазины, но думаю, долго такое не может длиться.

Открытие дороги для импорта (хотя оно и усиливает риски, которые у нас есть по финансированию внешнеторгового баланса), возможно, является позитивным. Но это нужно делать так, чтобы не пострадал отечественный производитель. Вот, например, закупали мясо. Согласно данным, о которых говорил глава Госкомрезерва Михаил Поживанов, они покупали мясо в Польше по 21 грн за кг, а продавали в Украине по 17 грн. за кг. Разницу между 17 и 21 грн., даже не учитывая транспортные расходы, должен покрывать бюджет. В то же время в Украине мясо на заготовительные пункты сдавали по 16-18 грн. за кг. Получается, вместо того, чтобы покупать мясо у украинского крестьянина, который его сам вырастил, по 21 грн., мы покупаем за рубежом дороже, чем продается в Украине. Это перераспределение, причем расходы возлагаются именно на бюджет, и в конечном счете их покрывает украинец, который платит налоги.

Борис Кушнирук, экономист УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС ПРИСПОСОБИТСЯ К ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ Любые мероприятия, не имеющие рыночной природы (спрос и предложение), недостаточно эффективны. Они могут использоваться, но в данном случае я не уверен, что это решит проблему в стратегическом плане. Украина – аграрное государство с точки зрения возможностей, и она абсолютно способна обеспечить собственное население всеми продуктами питания. Другое дело, в связи с тем, что мы вышли в мировое пространство, происходит выравнивание цен между продукцией в Украине и за рубежом. И избежать этой проблемы почти невозможно. Речь должна идти не о том, чтобы пытаться снизить цену на аграрную продукцию внутри страны. Единственное, чем правительство может здесь помешать - иметь резервы, которые может быть выбрасывать на рынок для сдерживания цен от колебаний, которые могут возникать внутри страны и за ее пределами.

Что касается механизмов, то их существует два. Первый - это содействие развитию сельского хозяйства и аграрного сектора. В основном, не столько нужно что-то туда давать, сколько не мешать. Когда правительство останавливает поставки масла за пределы Украины - оно не помогает, он намеренно, целеустремленно мешает. И это будет приводить к негативным последствиям. А, во-вторых, нужно не давать возможность сохранять заниженную цену на продукты, а конкретно давать целевые субсидии для тех групп населения, у которых не хватает средств.

Бизнес, особенно в Украине, приспособится к любым потребностям, в том числе и к этим. Будет потребность изменить тактику - он изменит, в этом плане он достаточно циничен, чтобы суметь найти механизмы, каким образом решить проблему достаточной прибыльности. Рядовой потребитель на определенном этапе, может, что-то и выигрывает. А в далекой перспективе – бизнес опять же найдет другой механизм, как решить эту проблему. Население будет чувствовать на себе лишь неэффективную экономическую политику в целом.

Опрашивала Анна Ященко