Юрий Бойко объявил правительству «газават»

Федерация работодателей Украины и руководство крупнейших химических предприятий готовы в судебном порядке оспорить решение правительства поднять цену на газ для промышленных предприятий.

С 1 мая правительство «порадовало» украинских промышленников очередным повышением цены на газ. 25 апреля 2008 года Минтопэнерго издало приказ #247, согласно которому с 1 мая текущего года в формулу цены природного газа для промышленных потребителей включается еще одна составляющая – 87,43 гривен за тысячу кубометров. Хитрая формулировка приказа гласит, что эти средства пойдут на погашение затрат НАК "Нафтогаз Украины" на реализацию газа. По оценкам экспертов, это приведет к повышению цены за тысячу кубометров топлива для промышленных потребителей приблизительно на 105 гривен.

Как выяснилось, это далеко не последний «сюрприз», который КМУ подготовило национальным производителям накануне официального вступления в ВТО.

Ранее правительство приняло постановление, согласно которому с 1 июня 2008 года целевая надбавка к тарифу на газ для промышленных потребителей вырастет с 8 до 12%, а для предприятий химической отрасли - с 4 до 6%.

В результате уже с 1 июня текущего года украинские производители должны будут платить за газ 1476 гривен за тыс. куб. метров, а химики – около 1409 гривен.

Известие об очередном повышении цены на газ для промышленных потребителей оказалось неприятным «сюрпризом». Прежде всего, речь идет об украинских производителях аммиака и минеральных удобрений. По оценкам экспертов, в 2008 году плановая потребность отрасли в природном газе составит около 8 млрд. куб. По мнению Президента союза химиков Украины Алексея Голубова, последствия удорожания основного энергетического ресурса негативно скажутся на состоянии химической промышленности. В первую очередь, снизится рентабельность производства аммиака и минеральных удобрений. "Если учесть, что в производстве аммиака стоимость природного газа занимает порядка 70-80%, то можно представить, к чему приведет агрессивное повышение цены на газ", - считает Алексей Голубов.

По мнению химиков, спекулируя на газовой цене для промышленного комплекса, правительство «выживает» с внутреннего рынка украинского производителя, открывая дорогу импорту. Украинские производители действительно стремительно теряют свои позиции на внутреннем рынке, сдавая их, в первую очередь, российским производителям удобрений. За 2007 год отрицательное торговое сальдо внешней торговли химической продукции выросло по сравнению с предыдущим годом почти в два раза: с 1.1 млрд. долларов до 2 млрд. долларов. Если в 2006 году объемы импорта химической продукции в Украину составили около 4.8 млрд. долларов, то уже в 2007 году этот показатель вырос до 6,4 млрд. долларов. Все эти цифры свидетельствует о том, что в Украине сегодня практически отсутствует эффективный механизм защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя. А более низкая цена российского газа позволяет местным производителям предлагать более конкурентоспособные цены на внешних рынках. В конечном итоге, как утверждают химики, рост тарифов на газ еще больше подстегнет рост цен на минеральные удобрения, которые уже сегодня из-за высокой цены не могут конкурировать с импортными аналогами.

«Учитывая нашу среднемесячную потребность в основном сырье – природном газе – на уровне 150 млн. кубометров в месяц, дополнительные платежи, веденные правительством, увеличат финансовую нагрузку на наше предприятие примерно на 25 млн. гривен ежемесячно. В перерасчете на год сумма дополнительной финансовой нагрузки составит более 300 млн. гривен. В результате мы оставим без финансирования всю программу модернизации производства, направленную на энергосбережение, что в последствии может привести к дальнейшей остановке производственных мощностей. И наше предприятие – не единственное, кого может постигнуть подобная участь», - так оценивает ситуацию Председатель правления ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» Валентин Казаков.

По мнению директора по техническим вопросам ООО «ДнепрАзот» Олега Гупало, в условиях постоянного роста цены на энергоресурсы предприятия просто не успевают провести модернизацию, поскольку значительная доля доходов направляется на компенсацию удорожания газа. По его словам, «предприятие старается уменьшить долю газа в производстве нашей продукции, но настолько быстро повышается цена на газ, что мы, внедряя инновации, постоянно находимся на одном и том же уровне затрат. А если б мы еще и не внедряли новые технологии, то давно бы перестали существовать».

20 мая свое намерение в судебном порядке оспорить решение правительства поднять цену на газ для промышленных предприятий озвучили в открытом обращении Федерация работодателей Украины, Союз химиков и 4 крупнейших предприятия отрасли. Выступая на пресс конференции, Председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий Бойко заявил, что очередное повышение цены на газ является безосновательным, поскольку на входе на территорию Украины цена осталась прежней - на уровне 179,5 долларов. По мнению Председателя совета ФРУ, вследствие удорожания природного газа украинские промышленники будут вынуждены дополнительно израсходовать порядка $1,32 млрд. ежегодно, что станет значительным фактором, стимулирующим инфляцию и дальнейшее повышение цен производителей. "Этот скачок цен на газ в пределах $40 мы рассматриваем, как политический налог, внедренный правительством, и ничего общего не имеющий с реальной поддержкой экономики государства. Рост цен на природный газ ухудшает конкурентоспособность предприятий химической промышленности и открывает внутренний рынок для конкурентов из соседних стран", - считает Юрий Бойко.

Кроме того, председатель Совета ФРУ отметил, что правительство, по-видимому, не намерено выполнять условия Генерального соглашения на 2008-2009гг., подписанного 15 апреля текущего года между КМУ, Федерацией работодателей Украины и профсоюзами. Согласно этому соглашению, правительство обязуется не принимать каких-либо решений в контексте социально-экономической политики без согласования с работодателями. Вместе с тем, как утверждают в ФРУ, очередное повышение цены на газ для промышленных потребителей правительство со стороной работодателей не согласовывало. «Этот галопирующий рост цены на газ в крупных масштабах, прошедший без согласования с Федерацией работодателей и Союзом химиков является для нас тревожным сигналом о невыполнении правительством собственных обязательств», - разъясняет свою позицию Председатель совета ФРУ Юрий Бойко. Более того, в ФРУ напомнили, что правительство до этого уже раз проигнорировало февральское обращение Федерации работодателей Украины и отечественных химиков с призывом остановить необоснованное повышение цены на природный газ для отрасли. В случае, если очередной призыв Федерации работодателей к КМУ о сотрудничестве бизнеса и власти на партнерских началах опять будет оставлен без внимания, ФРУ оставляют за собой право обратиться в суд. «Если придется прибегнуть к такому методу защиты собственных прав, мы надеемся, что сможем отстоять в суде интересы работодателей, как это и положено по закону», - выразил точку зрения работодателей Юрий Бойко.

В то же время в НАК «Нафтогаз Украины» считают, что у Кабмина были основания для введения целевой надбавки. А близкий к руководству НАК экс-министр топлива и энергетики Сергей Ермилов, заявил, что среднеевропейская цена на газ напротив подтолкнет промышленные предприятия к технологическому переоснащению устаревших производств, а внедрение энергосберегающих технологий позволит значительно сократить объемы используемого в производстве газа, следствием чего станет и сокращение затрат на энергоресурсы.

Савелий Лесненко