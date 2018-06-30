Юрий Бойко объявил правительству «газават»
Федерация работодателей Украины готова в судебном порядке оспорить решение правительства поднять цену на газ для промышленных предприятий...
Федерация работодателей Украины и руководство крупнейших химических предприятий готовы в судебном порядке оспорить решение правительства поднять цену на газ для промышленных предприятий.
С 1 мая правительство «порадовало» украинских промышленников очередным повышением цены на газ. 25 апреля 2008 года Минтопэнерго издало приказ #247, согласно которому с 1 мая текущего года в формулу цены природного газа для промышленных потребителей включается еще одна составляющая – 87,43 гривен за тысячу кубометров. Хитрая формулировка приказа гласит, что эти средства пойдут на погашение затрат НАК "Нафтогаз Украины" на реализацию газа. По оценкам экспертов, это приведет к повышению цены за тысячу кубометров топлива для промышленных потребителей приблизительно на 105 гривен.
Как выяснилось, это далеко не последний «сюрприз», который КМУ подготовило национальным производителям накануне официального вступления в ВТО.
Ранее правительство приняло постановление, согласно которому с 1 июня 2008 года целевая надбавка к тарифу на газ для промышленных потребителей вырастет с 8 до 12%, а для предприятий химической отрасли - с 4 до 6%.
В результате уже с 1 июня текущего года украинские производители должны будут платить за газ 1476 гривен за тыс. куб. метров, а химики – около 1409 гривен.
Известие об очередном повышении цены на газ для промышленных потребителей оказалось неприятным «сюрпризом». Прежде всего, речь идет об украинских производителях аммиака и минеральных удобрений. По оценкам экспертов, в 2008 году плановая потребность отрасли в природном газе составит около 8 млрд. куб. По мнению Президента союза химиков Украины Алексея Голубова, последствия удорожания основного энергетического ресурса негативно скажутся на состоянии химической промышленности. В первую очередь, снизится рентабельность производства аммиака и минеральных удобрений. "Если учесть, что в производстве аммиака стоимость природного газа занимает порядка 70-80%, то можно представить, к чему приведет агрессивное повышение цены на газ", - считает Алексей Голубов.
По мнению химиков, спекулируя на газовой цене для промышленного комплекса, правительство «выживает» с внутреннего рынка украинского производителя, открывая дорогу импорту. Украинские производители действительно стремительно теряют свои позиции на внутреннем рынке, сдавая их, в первую очередь, российским производителям удобрений. За 2007 год отрицательное торговое сальдо внешней торговли химической продукции выросло по сравнению с предыдущим годом почти в два раза: с 1.1 млрд. долларов до 2 млрд. долларов. Если в 2006 году объемы импорта химической продукции в Украину составили около 4.8 млрд. долларов, то уже в 2007 году этот показатель вырос до 6,4 млрд. долларов. Все эти цифры свидетельствует о том, что в Украине сегодня практически отсутствует эффективный механизм защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя. А более низкая цена российского газа позволяет местным производителям предлагать более конкурентоспособные цены на внешних рынках. В конечном итоге, как утверждают химики, рост тарифов на газ еще больше подстегнет рост цен на минеральные удобрения, которые уже сегодня из-за высокой цены не могут конкурировать с импортными аналогами.
«Учитывая нашу среднемесячную потребность в основном сырье – природном газе – на уровне 150 млн. кубометров в месяц, дополнительные платежи, веденные правительством, увеличат финансовую нагрузку на наше предприятие примерно на 25 млн. гривен ежемесячно. В перерасчете на год сумма дополнительной финансовой нагрузки составит более 300 млн. гривен. В результате мы оставим без финансирования всю программу модернизации производства, направленную на энергосбережение, что в последствии может привести к дальнейшей остановке производственных мощностей. И наше предприятие – не единственное, кого может постигнуть подобная участь», - так оценивает ситуацию Председатель правления ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» Валентин Казаков.
По мнению директора по техническим вопросам ООО «ДнепрАзот» Олега Гупало, в условиях постоянного роста цены на энергоресурсы предприятия просто не успевают провести модернизацию, поскольку значительная доля доходов направляется на компенсацию удорожания газа. По его словам, «предприятие старается уменьшить долю газа в производстве нашей продукции, но настолько быстро повышается цена на газ, что мы, внедряя инновации, постоянно находимся на одном и том же уровне затрат. А если б мы еще и не внедряли новые технологии, то давно бы перестали существовать».
|Юрий Бойко
Кроме того, председатель Совета ФРУ отметил, что правительство, по-видимому, не намерено выполнять условия Генерального соглашения на 2008-2009гг., подписанного 15 апреля текущего года между КМУ, Федерацией работодателей Украины и профсоюзами. Согласно этому соглашению, правительство обязуется не принимать каких-либо решений в контексте социально-экономической политики без согласования с работодателями. Вместе с тем, как утверждают в ФРУ, очередное повышение цены на газ для промышленных потребителей правительство со стороной работодателей не согласовывало. «Этот галопирующий рост цены на газ в крупных масштабах, прошедший без согласования с Федерацией работодателей и Союзом химиков является для нас тревожным сигналом о невыполнении правительством собственных обязательств», - разъясняет свою позицию Председатель совета ФРУ Юрий Бойко. Более того, в ФРУ напомнили, что правительство до этого уже раз проигнорировало февральское обращение Федерации работодателей Украины и отечественных химиков с призывом остановить необоснованное повышение цены на природный газ для отрасли. В случае, если очередной призыв Федерации работодателей к КМУ о сотрудничестве бизнеса и власти на партнерских началах опять будет оставлен без внимания, ФРУ оставляют за собой право обратиться в суд. «Если придется прибегнуть к такому методу защиты собственных прав, мы надеемся, что сможем отстоять в суде интересы работодателей, как это и положено по закону», - выразил точку зрения работодателей Юрий Бойко.
В то же время в НАК «Нафтогаз Украины» считают, что у Кабмина были основания для введения целевой надбавки. А близкий к руководству НАК экс-министр топлива и энергетики Сергей Ермилов, заявил, что среднеевропейская цена на газ напротив подтолкнет промышленные предприятия к технологическому переоснащению устаревших производств, а внедрение энергосберегающих технологий позволит значительно сократить объемы используемого в производстве газа, следствием чего станет и сокращение затрат на энергоресурсы.
Савелий Лесненко