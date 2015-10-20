В Одессе сотни людей пришли проститься с главврачом поликлиники, погибшим при крушении "Иволги"

Как передает корреспондент УНИАН, 54-летний главный врач Одесской городской детской поликлиники № 6 Олег Пивак – из числа тех, кто был на катере, который перевернулся и затонул в акватории Черного моря, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района.

Сегодня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла панихида по погибшему. На траурную церемонию пришло много людей - родственники, друзья, коллеги, родители детей-пациентов. О Пиваке говорят как об исключительном педиатре, добром отзывчивом человеке, настоящем профессионале, называют врачом от Бога, спасшем много детей.

Похоронили врача на Таировском кладбище.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось 36 человек. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

По последней информации Министерства инфраструктуры, количество погибших при крушении катера увеличилось до 16 человек, тогда как ранее были найдены тела 14 человек, спасти удалось 22 человека.

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Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. То есть, судно было перегружено более чем в два раза. По предварительным данным, именно это и стало причиной трагедии.

В Одесской области суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога капитана катера.