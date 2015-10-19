В больнице остаются двое пострадавших в аварии катера в Одесской области - вице-премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на брифинге в Киеве.

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«Из пострадавших остаются в центральной районной больнице Белгород-Днестровского всего два человека. Один - с пневмонией, второй - с осколочным переломом конечности. Все остальные уже покинули больницу», - отметил он.

«Исследования о наличии алкогольного опьянения среди пассажиров пока что в материалах комиссии нет, эта информация собирается и будет предоставлена уже в уголовном расследовании», - добавил Зубко.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер «Иволга», на борту которого находились 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитана судна задержали.