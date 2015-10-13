Появился отчет Украины по расследованию катастрофы МН17 (инфографика)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины, глава Межведомственной комиссии по расследованию причин катастрофы Геннадий Зубко.

"Опубликование отчета о причинах крушения самолета Боинг-777-200 авиакомпании «Малазийские авиалинии» - первый шаг к привлечению к ответственности всех виновных в трагедии", - говорится в его сообщении.

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Согласно отчету, ракета "Бук-1", которая сбила самолет Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии" 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью (рейс МН17), была выпущена из подконтрольного пророссийским боевикам Снежного (Донецкая область).

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что уголовное расследование причин катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» будет завершено ориентировочно в феврале 2016 года.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.