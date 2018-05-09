Как строится новая армия Украины

За последние 1,5 года принципиально изменились не только вооруженные силы Украины, но и весь сектор безопасности и обороны Украины, считают эксперты. Однако говорить о том, что в оборонном секторе решены все проблемы, а в Украине родилась новая армия, к сожалению, нельзя. Главным образом, потому, что финансирование вооруженных сил государством так и не приобрело приоритетных позиций. «За последние 24 года армию финансировали по остаточному принципу, и она была как большая кормушка. Туда ставили управляющих-бизнесменов, которые грабили, распродавали земли, предприятия», - рассказал замглавы правления Центра военной политики и политики безопасности Станислав Гурак.

В этой связи, по его словам, сейчас необходимо поднимать весь силовой сектор Украины. Эксперт считает, что Украина сделала громадный шаг в сторону улучшения вооруженных сил и армии в целом, но, к сожалению, есть еще масса работы в этом направлении.

Одной из важнейших проблем, требующих решения, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко называет денежное обеспечение военных, которое так и не стало приоритетом для власти. «Если приоритетным во время войны должны быть усилия государства в борьбе за интересы народа и государства в этой войне, то почему по обеспечению вооруженные силы не занимают приоритетные позиции. Я приветствую рождение новой полиции, но если они получают по 8 тысяч гривен, на линии соприкосновения мобилизованные и контрактники получают по 5-6 тысяч, а в АТО - по 2,5-3 тысячи гривен, то, на мой взгляд, это неправильный подход и неправильное решение в соответствии с приоритетами государства»,- говорит он.

Нерешенными эксперт считает и вопросы обеспечения техникой и вооружением, поскольку современного оружия 21 века на вооружении украинской армии всего около 15%. А также называет проблемы вещевого, продовольственного, медицинского обеспечения вооруженных сил. «Идет процесс роста, но очень медленно. К сожалению, мы только в начале пути», - убежден Романенко.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, это происходит потому, что «всего на 50% делается того, что должно быть сделано». Риторика государства слабо сочетается с реальными делами. «Есть очень громкие, правильные заявления по поводу армии, значения армии, людей в погонах. Но нельзя игнорировать то количество информации, которое поступает о негативных факторах, начиная от обеспечения работы вооруженных сил, которое, по-прежнему, не налажено, и заканчивая социальной защитой военнослужащих. Пока еще рано говорить о каком-то кардинальном изменении отношения власти к людям в погонах», - считает эксперт.

Волонтерский десант

В то же время, Алексей Мельник отмечает значительные изменения в отношении к вооруженным силам со стороны общества. В том числе, одним из факторов положительных изменений в Минобороны эксперт называет внедрение в него волонтеров, которые продвигают идею современных систем государственных закупок. «Позитивно, что в Минобороны приходят новые люди, они приходят со своими принципами, новыми подходами, можно сказать, что это в целом положительный процесс… Вместе с тем, нужно четко понимать, что этот небольшой волонтерский десант вряд ли может радикально и очень быстро изменить ситуацию, потому что это система, которая цементировалась годами, и она продолжает где-то саботировать, где-то затягивать процессы», - отмечает он.

Впрочем, сами волонтеры из так называемого Волонтерского десанта в Минобороны не отчаиваются и не опускают рук. По словам главы благотворительного фонда «С верой в себя» Алены Вербицкой (позывной «Берегиня»), которая совсем недавно присоединилась к другим гражданским активистам в Минобороны, если бы волонтеры не подставили свое плечо армии полтора года назад, не известно, что бы сегодня было с государством. «Тогда государство вообще не было готово к происходящему, и почти год многое держалось на плечах волонтеров, армия выстояла и одерживала победы», - напоминает она.

По словам Алены Вербицкой, таким образом, чиновники получили время, чтобы начать некоторые необходимые реформы, в частности, в системе обеспечения: «Тогда государство, благодаря работе волонтеров, выиграло время, и, к счастью, не сидело, сложа руки. Сейчас уже отшивается форма, обувь, закупаются медикаменты…».

Но, несмотря на то, что на складах силового обеспечения имеются все вещи, которых требуют военные, система все равно «пробуксовывает». Главная причина, по мнению волонтеров, в том, что «раньше мы возили военным рыбу, а теперь даем удочки». «То есть, раньше, если где-то чего-то недоставало, волонтерский десант в МО пытался все решить в ручном режиме: сами контактировали с конкретными частями, сами составляли заявки на необходимые вещи… Сейчас мы пытаемся донести до всех информацию, что военные практически любую проблему с обеспечением могут решить самостоятельно. За последние полтора года в армии привыкли, что не нужно писать заявки, а можно позвонить волонтерам и все получить, потому что, по устоявшемуся мнению, у государства ничего не допросишься, потому что ничего нет. Но сейчас все необходимое для военнослужащих имеется на складах. Поэтому мы всячески стараемся оказывать содействие в том, чтобы части писали запросы в тыловую систему обеспечения, и чтобы каждый этот запрос был выполнен в полном объеме», - рассказала она.

По ее мнению, любые проблемы необходимо решать системно. «Если проблема переходит из сектора в сектор, из части в часть и не решается, то можно проследить, где именно происходит сбой – в кадровой политике, в схеме обеспечения или в документообороте», - отмечает Алена Вербицкая.

А, чтобы выявить такие моменты, волонтерскому десанту в Минобороны необходима помощь других волонтеров, которые могли бы подробнее рассказать о проблемах своих «подшефных».

И еще одной проблемой, по ее словам, остается украинское законодательство: «Некоторые нормы – неуместны, некоторые – не совсем действенны». В этой связи, волонтерский десант намерен проанализировать законы и предоставить свое видение – где и какие механизмы необходимо изменить, чтобы законодательные акты заработали.

Попытки реформирования

В любом случае, эксперты сходятся во мнении, что процессы, которые происходят в вооруженных силах и в секторе безопасности, в целом, преждевременно называть реформами. «Есть отдельные мероприятия, направленные на перевооружение, на организацию боевой подготовки, на улучшение системы командования войсками, но пока это не дотягивает до уровня настоящей реформы. Есть отдельные попытки начала реформирования, но нет четкого видения того, как это должно происходить», - отмечает Алексей Мельник.

Он убежден, что, в первую очередь, необходимо качественно провести комплексный обзор сектора безопасности и обороны: «Этот процесс формально был начат весной прошлого года, и формально где-то проводился, но, тем не менее, не были получены ответы на ключевые вопросы. Речь идет об объективной, всесторонней оценке угроз, ресурсов, и, на основе этого, должна была быть проведена концептуальных стратегических документов реформирования. Поскольку этот процесс был проведен формально, то все равно рано или поздно придется к этому вернуться. Проблема в том, что потеряно время, и наверняка были неэффективно расходованы ограниченные ресурсы», - считает он.

К примеру, вопросы вызывает решение главнокомандующего об увеличении численности вооруженных сил Украины до 250 тысяч человек, из которых около 50% (с учетом офицерского состава) являются контрактниками. По словам Алексея Мельника, с одной стороны, у Украины была острая необходимость увеличить оборонные способности государства. Но, с другой, вызывает сомнение подход, который предусматривает усиление потенциала за счет увеличения количества военнослужащих, поскольку, чем больше военнослужащих, тем больше расходов на содержание обороны. «Возможности страны финансировать оборону ограничены, и в этом есть задача реформатора – определить баланс, чтобы как можно более эффективно использовать эти средства», - говорит он.

«Может нужно не раздувать количество военнослужащих, а сосредоточиться на создание костяка высокопрофессиональной армии, которая будет выполнять основные функции. Другую же часть направить на создание мобилизационного резерва, на случай угрозы широкомасштабной агрессии. Но распыление средств на все сразу – это не самый удачный вариант», - считает Мельник.

В свою очередь, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что отказываться от срочной службы не стоит, но, параллельно, готовить качественную контрактную армию. «На мой взгляд, необходимо оставлять срочную службу, и, если ситуация стабилизируется, ее нужно уменьшить до года, но ввести абсолютно полный призыв всей молодежи. Увязывать подход к обороне идеологический и стратегический, такой как в Израиле, который находится во вражеском окружении. У нас Россия тоже никуда не денется, поэтому нам необходимо, при необходимости, осуществлять призыв без страха и сомнения, но главные усилия сосредоточить на формирования контрактной армии», - убежден Романенко.

В свою очередь, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что увеличение численности вооруженных сил до 250 тысяч, на момент принятия этого решения, было правильным: «К моменту начала этого конфликта, у нас не только вооруженные силы, но и весть силовой сектор был разрушен, это делалось планомерно. Для того, чтобы сдержать такую агрессию, с использованием нетрадиционных способов необходимо иметь сетевую структуру».

Тем не менее, по его словам, если говорить о реформах, то численность вооруженных сил должна быть меньше, армия должна быть профессиональной, но с очень хорошим и сильным резервом и с очень хорошей поддержкой негосударственного сектора, на котором должна держаться территориальная оборона.

Стратегические документы

Собственно, чтобы закрепить курс на реформы, в Украине были приняты новые Стратегия национальной безопасности и Военная доктрина. Но эксперты критично относятся к качеству этих документов.

В частности, по словам Николая Сунгуровского, новая Военная доктрина «не дала ответ на вопрос, какими все-таки должны быть наши оборонительные возможности, а без перечня возможностей не может быть основы для дальнейшего планирования».

Его коллега Алексей Мельник отмечает, что в обоих документах множество положений «входят в противоречия между собой». «Что касается положительных моментов, то эти документы сейчас имеют более приближенное к реалиям содержание. В первую очередь, Россия обозначена как военный противник Украины. Кроме того, зафиксировано намерение Украины к евроатлантической интеграции. Но при всем при этом военная доктрина вряд ли может рассматриваться как документ, отвечающий на вопросы, каким образом мы все-таки собираемся строить нашу оборону», - говорит он.

В этой связи, по его мнению, Военная доктрина, с большой вероятностью, будет в ближайшее время пересмотрена. А готовящаяся сейчас Концепция развития сектора безопасности и обороны, возможно, прояснит ситуацию в сфере обороны Украины.

В свою очередь, замглавы правления Центра военной политики и политики безопасности Станислав Гурак напоминает, что ранее все аналогичные документы и программы реформирования вооруженных сил ни разу не были реализованы, оставаясь декларациями на бумаге. «То есть, необходимо, чтобы все принятые недавно документы реально выполнялись, чтобы было заложено финансирование армии не только на период войны, а чтобы оно выделялось в будущем и правильно распределялись. Нужно, что работали все эти документы, а не только были написаны какие-то красивые слова», - считает он.

В любом случае, все эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на ряд просчетов, в Украине постепенно создается новая армия. И, даже если в ближайшем будущем не появятся новые вызовы, связанные с очередным витком российской агрессии, необходимо наращивать ее потенциал.

Константин Гончаров