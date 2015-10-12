На Донетчине будут судить информатора "ДНР", который передавал боевикам сведения о передвижении сил АТО

Киев. 12 октября. УНИАН. Прокуратура Донецкой области направила в суд уголовное производство в отношении 58-летнего жителя Донецка, который обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Минобороны и ГШУ не осталось "паркетных" руководителей, все прошли АТО – Порошенко

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, своими умышленными действиями мужчина способствовал незаконной деятельности террористической организации.

"Во время досудебного расследования установлено, что мужчина с июля 2014 года по июнь 2015 года состоял в рядах террористической организации "ДНР". На территории Ясиноватского района он собирал и передавал террористам данные о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении Антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. За сотрудничество с террористами мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.