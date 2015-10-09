В Краматорске открылся Центр помощи и поддержки участников АТО

Об этом объявил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) в ходе пресс-конференции, сообщает 6264.com.ua.

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Проект является всеукраинским, аналогичные центры уже созданы и многие активно работают по областным центрам Украины. Возглавлять проект на официальных правах станут волонтёрские организации.

В Донецкой области Центр помощи и поддержки участникам АТО будет располагаться в Краматорске. Координатором центра назначен Сергей Гаков, волонтёр и преподаватель ДГМА.

«Основная проблема по оказанию психологической помощи, юридической и социальной, той помощи, которая предусмотрена государством, но в полном объеме участники АТО её не получают. Мы создаём этот Центр для взаимодействия демобилизованных участников АТО с органами власти», – говорит Гаков.

Под льготную категорию попадают демобилизованные участники АТО, солдаты добровольческих батальонов и их семьи.

С физическим адресом волонтеры пока не определились, но на следующей неделе все станет известно, в том числе и контакты call-центра. С 12 октября Центр уже включается в рабочий процесс и с вопросами можно обращаться в Донецкую ОВГА, пока за организацией не закреплён рабочий кабинет.