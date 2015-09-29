В Краматорске 25 тысячам семей уже назначена субсидия

По состоянию на сегодня, 29 сентября в Краматорске уже назначены 24994 субсидии.

Самая большая база - у энергетиков, в Краматорске они обслуживают 96 тыс абонентов, сообщает 6264.com.ua. Получается, каждая четвертая семья в Краматорске уже получила субсидию, подчеркнула начальник Краматорского УТСЗН Наталья Чукова. Читайте такжеВ Краматорске появятся новые троллейбусы и остановки Каждая пятая субсидия, оформленная в Донецкой области, назначена специалистами Краматорского УТСЗН.

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