В Краматорске 25 тысячам семей уже назначена субсидия
14:01, 29 сентября 2015Общество
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По состоянию на сегодня, 29 сентября в Краматорске уже назначены 24994 субсидии.
Каждая четвертая семья в Краматорске уже получила субсидию / podrobnosti.ua
Самая большая база - у энергетиков, в Краматорске они обслуживают 96 тыс абонентов, сообщает 6264.com.ua.
Получается, каждая четвертая семья в Краматорске уже получила субсидию, подчеркнула начальник Краматорского УТСЗН Наталья Чукова.
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Каждая пятая субсидия, оформленная в Донецкой области, назначена специалистами Краматорского УТСЗН.
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