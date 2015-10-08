В России сегодня состоится последнее на этой неделе заседание суда по делу Савченко

Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

«Итак, сегодня последнее на этой неделе заседание в процессе Надежды Савченко. Будут свидетели. Из «ЛНР», – написал Фейгин.

Накануне другой защитник Савченко Илья Новиков сообщил, что свидетелям, которые дают показания в суде посредством видеосвязи из Воронежа, не видна обвиняемая.

«Видно только, что в клетке кто-то есть. Лицо Надежды полностью закрыто от камеры отсвечивающим бронированным стеклом. Так вот – я единственный из участников процесса, кто посмотрел на него с обеих сторон экрана. Клетка стоит так, что в камеру не видно ничего. У свидетелей, которых суд допрашивал по видео, прокуроры всегда спрашивали, узнают ли они подсудимую. Все отвечали, что узнают», –отметил защитник.

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Как сообщал УНИАН, суд в Донецке Ростовской области России, который рассматривает дело Савченко, во время предварительных слушаний продлил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до января 2016 года.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным защиты летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.