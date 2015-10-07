Фильм "Майдан" завоевал главную награду кинофестиваля в Нюрнберге

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

Режиссер картины Сергей Лозница получил гран-при во вторник вместе с денежной премией в размере 2,5 тыс. евро.

В основу фильма легли кадры документальных съемок на киевской площади Майдан, ставшей центром массовых выступлений против политики президента Виктора Януковича.

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Кинолента показывает революционные события в Киеве в спокойных крупных планах без комментариев, заявлений или оценочных суждений - кадры с развевающимися флагами, горящими баррикадами и безоружными людьми говорят сами за себя, говорится в обосновании жюри.

Фильм о событиях в Украине впервые был показан в мае 2014 года на Международном кинофестивале в Каннах. Его автор, режиссер Лозница, родившийся в Беларуси и выросший в Украине, с 2001 года живет и работает в Германии.