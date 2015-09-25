МВД отчитается перед ООН о расследовании событий на Майдане, 2 мая в Одессе и в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Делегация ООН во главе с помощником Генерального секретаря ООН Иваном Шимоновичем встретилась с и.о. начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Олегом Бабичем и другими представителями подразделения с целью получения информации о расследовании событий на Майдане, 2 мая в Одессе и в зоне проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

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Как стало известно, эта информация станет основой в докладе помощника Генерального секретаря ООН в интерактивном диалоге, который состоится 29 сентября этого года во время конференции в Женеве.

Как сообщил Иван Шимонович, такой интерактивный диалог будет проходить впервые в истории.

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По словам помощника Генерального секретаря ООН, прежде всего, интересует информация конкретных дел.

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"Это события на Майдане, Одессе, имевшие место 2 мая прошлого года, и в зоне АТО. Кроме этого нам необходимы материалы по защите прав человека и гражданина на территории Украины", - отметил Иван Шимонович.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН заявили об уничтожении доказательств по делу о событиях на МАйдане и пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.