Энергетическая блокада напомнит жителям Крыма 90-е годы - Меджлис

Об этом заявил первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов, передает "112 Украина".

"Насколько я узнал у организаторов блокады, то речь идет не об абсолютной энергетической блокаде, а то, что напоминало начало 90-х годов, когда свет отключали на время, то есть по графику давали. Это, конечно, не приведет к таким катастрофическим условиям, но будет очень неприятным и для власти, и для многих жителей Крыма", - рассказал он.

По его словам, российские "власти" Крыма очень нервничают из-за товарной блокады Крыма.

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"Да, цены на некоторые товары выросли, мне сейчас трудно говорить: это сезонный роста цен, все же осень, и люди большими партиями закупают на зиму овощи и так далее, или это связано с блокадой. Однако то, что местные власти очень нервничает, мягко говоря, из-за блокады, это видно невооруженным глазом. На мой взгляд, еще есть определенные запасы продуктов, товаров и т. д., которые были завезены из Украины, с материковой части России в Крым, и пока, на мой взгляд, такого ажиотажа мы не видим. Однако если блокада будет продолжаться, я думаю, что с ценами и с дефицитом определенных товаров мы все же будем сталкиваться", - рассказал он.

При этом Джелялов отметил, что железнодорожное сообщение с Крымом перекрыто.

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"Насколько заявили организаторы блокады, и те журналисты, и те люди, которые поддерживают блокаду, и железнодорожное сообщение с Крымом будет перекрыто. В принципе, это на большом количестве людей, на мой взгляд, не отразится, больше всего проблем будет у завода "Крымский титан", который поставлял определенные материалы для производства. И, конечно, если завод остановится, то где-то 400 человек могут остаться без работы", - уточнил он.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.